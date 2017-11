Verbij en Otterspeer pakken zilver in Stavanger, dubbelslag Lorentzen

Op de 1000 meter rekende de 25-jarige Lorentzen in een rechtstreeks duel af met Verbij: 1.08,22 om 1.08,47. Thomas Krol (1.08,57) reed voor de tweede keer in zijn loopbaan naar de derde plek op de 1000 meter in de World Cup. Wereldkampioen Kjeld Nuis, die vorige week nog ziek was, reed de vierde tijd: 1.08,95.

Lorentzen is de eerste Noor die een wereldbekerzege boekt op de 1000 meter in ruim vijftien jaar tijd. Adne Söndral was op 3 maart 2002 in Oslo de laatste Noorse winnaar op de kilometer.

Koen Verweij kwam vrijdag niet in actie op de 1000 meter. De Nederlander werd vorige week bij de opening van het wereldbekerseizoen in Heerenveen nog zesde op de kilometer.

Hij heeft zich in Stavanger teruggetrokken omdat hij niet topfit is. Verweij heeft buikklachten en wil zich sparen om zaterdag wel in actie te kunnen komen op de 1500 meter.

500 meter

Op de 500 meter dook Lorentzen eerder op vrijdag in de slotrit tot vreugde van het Noorse publiek met 34,64 net onder de tijd van Otterspeer (34,66). Het brons ging naar de Pool Artur Was.

Lorentzen won vorig weekend in Heerenveen ook al de eerste 500 meter van het wereldbekerseizoen. Dat was de eerste World Cup-zege uit zijn carrière. Otterspeer stond voor de tweede keer in zijn loopbaan op het podium na een 500 meter in de wereldbeker, na een tweede plek in maart 2012 in Thialf.

Verbij greep vrijdag op de 500 meter met 34,79 net naast de medailles in de Sörmarka Arena. Ronald Mulder werd zevende in 34,88, terwijl Jan Smeekens als achtste eindigde in 34,92.

Nederlands kampioen Dai Dai Ntab had een grote misser op de eerste honderd meter en kwam niet verder dan de zeventiende tijd (35,22).

Pavel Kulizhnikov, tweevoudig wereldkampioen op de 500 meter, meldde zich vrijdag af wegens een liesblessure. De Rus zal het hele weekend niet in actie komen in Stavanger.

