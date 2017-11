Kodaira wint 500 en 1000 meter in baanrecord in Stavanger

Op de 1000 meter haalde Kodaira met 1.14,33 twee honderdsten af van het baanrecord van Brittany Bowe. De wereldkampioene sprint rekende in de slotrit in een rechtstreeks duel af met haar landgenote Miho Takagi, die in 1.14,79 tweede werd.

De Amerikaanse Heather Bergsma (1.15,04) completeerde het podium. Marrit Leenstra (1.15,36) eindigde net als vorige week in Heerenveen op de vierde plek. Het is de zeventiende keer dat de Friezin vierde wordt in de World Cup.

Kodaira en Takagi pakten afgelopen weekend in Thialf ook al goud en zilver op de kilometer. Het brons ging toen naar Jorien ter Mors, die zich met een rugblessure heeft afgemeld voor de World Cup in Stavanger.

Lotte van Beek klokte de tiende tijd in Noorwegen: 1.16,47. Ireen Wüst, vorige week elfde in Heerenveen, kwam ook vrijdag niet in de buurt van de ereplaatsen. De Brabantse reed in 1.16,73 naar de veertiende tijd.

500 meter

Kodaira snelde eerder op vrijdag op de 500 meter in de Sörmarka Arena na een opening van 10,24 naar een eindtijd van 37,08.

Daarmee was ze vijf honderdsten sneller dan de tijd waarmee ze in februari wereldkampioene werd op de olympische baan van Gangneung. Die prestatie gold tot vrijdag als de snelste 500 meter ooit op zeeniveau.

Marsha Hudey verraste met de tweede tijd, maar de Canadese gaf met 37,87 wel bijna acht tienden toe op de ontketende Kodaira. Het brons ging in 37,96 naar de Oostenrijkse Vanessa Herzog. De Amerikaanse Brittany Bowe, die dit seizoen is teruggekeerd na een zware hersenschudding, eindigde als vierde (37,98).

Kodaira schreef vorig weekend in Heerenveen al beide 500 meters op haar naam schreef.

Leenstra

De Nederlandse vrouwen speelden net als in Thialf geen rol van betekenis op de 500 meter. Janine Smit was de beste landgenote op de zestiende plek (38,85). Letitia de Jong klokte de negentiende tijd (39,13).

Leenstra was vrijdagochtend duidelijk de beste in de B-groep. De Friezin noteerde 38,45, waarmee ze ruim vier tienden sneller was dan de Japanner Konami Soga (38,88). Sanneke de Neeling noteerde de achtste tijd (39,55), terwijl debutante Helga Drost veertiende werd in 40,07.

