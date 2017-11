Shorttrackvrouwen kwalificeren zich voor Spelen op aflossing

Suzanne Schulting, Lara van Ruijven, Rianne de Vries en Yara van Kerkhof eindigden vlak achter China als tweede in hun heat, wat genoeg was voor een plek bij de laatste acht op de relay.

De shorttracksters zijn, ook door de resultaten in de andere heats op vrijdag, verzekerd van een plek in de top acht van het wereldbekerklassement na dit weekend, wat de eis is voor olympische kwalificatie. Nederland mag daardoor volgend jaar februari bij de vrouwen het maximale aantal van vijf rijdsters naar Pyeongchang sturen.

Bij de mannen waren Dylan Hoogerwerf, Itzhak de Laat, Dennis Visser en Sjinkie Knegt de beste in hun heat, vlak voor Japan en ver voor Frankrijk en Australiƫ.

Omdat met Belgiƫ en Kazachstan de nummer tien en elf van het World Cup-klassement zich ook geplaatst hebben voor de halve finales zijn de Nederlandse mannen - zesde in de huidige stand - nog niet helemaal zeker van olympische kwalificatie op de aflossing, maar plaatsing is nu wel heel dichtbij.

Schulting

In het individuele toernooi plaatsten Schulting en Van Kerkhof zich vrijdag in Seoul voor de kwartfinales van de 1000 meter. Schulting finishte zowel in de voorronde als in de heat als eerste. Van Kerkhof noteerde een derde en een tweede plaats.

Ook Van Ruijven begon goed aan de 1000 meter en won haar voorronde, maar werd vervolgens uitgeschakeld door een straf in de heats.

Bij de mannen kwalificeerden Knegt en De Laat zich voor de kwartfinales op de 1000 meter. Hoogerwerf redde het net niet in zijn heat door een derde plaats.

Op de individuele afstanden moet Nederland na dit weekend op de 500 en 1000 meter drie shorttrackers bij de eerste 32 van het World Cup-klassement hebben en op de 1500 meter drie rijders bij de eerste 36 om het maximale aantal startplaatsen te verdienen voor de Spelen.

De medailles worden zaterdag en zondag verdeeld in Seoul.