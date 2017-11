Shorttrackers beginnen wisselvallig aan cruciale World Cup in Seoul

Kopman Sjinkie Knegt kwalificeerde zich op de 1500 meter met een tweede plaats in zijn heat voor de halve finales van zaterdag, maar op de 500 meter strandde de Fries in de kwalificaties, net als zijn teamgenoten Daan Breeuwsma en Dylan Hoogerwerf.

Op de 1500 meter staan er twee Nederlanders in de halve eindstrijd, want naast Knegt mag ook Itzhak de Laat terugkomen. Dennis Visser kreeg een straf in zijn heat en is uitgeschakeld.

De Nederlandse vrouwen hadden een goede en een slechte afstand in de Zuid-Koreaanse hoofdstad.

Op de 500 meter plaatsten Suzanne Schulting, Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof zich voor de kwartfinales, maar op de 1500 meter kwam alleen Schulting door de voorrondes, waardoor ze in de halve finales staat.

Startbewijzen

Na de World Cup in Seoul, de vierde van dit seizoen, wordt naar aanleiding van de wereldbekerklassementen bepaald hoeveel startbewijzen ieder land krijgt voor de Spelen van volgend jaar februari.

Belangrijkste doel van Nederland is om in de top acht te komen van het klassement bij de relay, want dan mogen er het maximale aantal van vijf mannen en vijf vrouwen naar Pyeongchang. Nederland staat momenteel zowel bij de mannen als de vrouwen zesde. De voorrondes van de aflossing in Seoul zijn vrijdag.

Op de individuele afstanden moet Nederland na dit weekend op de 500 en 1000 meter drie shorttrackers bij de eerste 32 van het World Cup-klassement hebben en op de 1500 meter drie rijders bij de eerste 36 om het maximale aantal startplaatsen te verdienen voor de Spelen.

Voor de wereldbeker in Seoul voldeed Nederland alleen op de 1000 meter mannen niet aan bovengenoemde eisen. De voorrondes van de 1000 meter zijn ook op vrijdag.