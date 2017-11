Ter Mors meldt zich met rugblessure af voor World Cup Stavanger

"Ik hoop dat het snel weer voorbij is, maar het is even afwachten", zegt Ter Mors tegen NUsport. "Op de donderdag voor de wedstrijden in Heerenveen werd ik wakker met een onbeweeglijke rug."

"Ik heb in Thialf zo goed mogelijk geprobeerd te presteren en dat is aardig gelukt, denk ik", aldus Ter Mors. De 27-jarige Enschedese werd in Heerenveen tweede op de 1500 meter, derde op de 1000 meter en samen met Antoinette de Jong en Ireen Wüst tweede op de ploegachtervolging. Vanwege haar rugklachten zegde ze af voor de 500 meter.

"Vanochtend tijdens de krachttraining schoot het er weer in. Ik ga in ieder geval niet naar Stavanger. Ik ga rust houden en dan is het afwachten wanneer ik weer hersteld ben", zegt de olympisch kampioene op de 1500 meter.

Vervangers

Eerder liet Ter Mors al weten niet in actie te komen op de World Cups van Calgary en Salt Lake City in december.

De World Cup in Stavanger begint vrijdag en duurt tot en met zondag. Sanne van der Schaar (1000 meter), Melissa Wijfje (1500 meter), Mayon Kuipers en Helga Drost (500 meter) zijn aangewezen als vervangers voor Ter Mors.

