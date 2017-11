Ploeg van Kramer slaat World Cup in Salt Lake City over

"Onze hoogste prioriteit is de ideale route naar het OKT", zegt coach Jac Orie. "Daar passen de wedstrijden in Salt Lake City niet in."

Eerder gaven Ireen Wüst en Jorien ter Mors al aan niet naar de World Cup in de Verenigde Staten te gaan. De verwachting is dat nog meer Nederlandse schaatsers zich zullen afmelden voor de wedstrijden in Utah, die van 8 tot en met 10 december worden gehouden. Het OKT is van 26 tot en met 30 december in Heerenveen.

Behalve Kramer zijn ook Kjeld Nuis en Jan Smeekens blikvangers van Lotto-Jumbo. Carlijn Achtereekte, Sanneke de Neeling en Hein Otterspeer hebben eveneens startbewijzen voor de World Cups.

Stavanger

Kramer won zondag bij de eerste World Cup van het seizoen in Heerenveen de 5 kilometer. Nuis kampte net als Kramer afgelopen week met een griepje en reed daardoor alleen de 1000 meter in Thialf. Daarop werd hij zevende. Smeekens pakte zaterdag zilver op de tweede 500 meter.

Lotto-Jumbo komt wel uit bij de wereldbekerwedstrijden komend weekend in het Noorse Stavanger en twee weken later bij de World Cup in het Canadese Calgary.

Maandag werd ook bekend dat Kramer in Stavanger de 1500 meter overslaat en alleen zal starten op de 10 kilometer. Reserve Nuis neemt het ticket op de schaatsmijl over van zijn teamgenoot.