'Slecht weekend Nederlandse schaatsers is wake-upcall'

De grote groep Japanse journalisten was niet voor niks naar Thialf afgereisd, want met zes keer goud waren hun landgenoten de meest succesvolle ploeg van het weekend. En dus was Johan de Wit uit Noord-Holland de meest populaire coach in Heerenveen.

"Wij wilden hier absoluut nog niet pieken. Het kan en moet ook echt beter nog later in het seizoen", benadrukte de bondscoach van Japan, die zag dat bij de vrouwen liefst zes van de zeven onderdelen (de niet-olympische teamsprint niet meegerekend) gewonnen werden door schaatsers uit het land van de rijzende zon.

"Wij hebben net als Nederland een olympisch kwalificatietoernooi eind december, dus wat je dit weekend hebt gezien is een eerlijke vergelijking. Er zijn geen excuses die kunnen tellen", vervolgde De Wit, die verder niet te veel wilde vergelijken. "Ik ben alleen met Japan bezig. Wat de Nederlanders doen weet ik niet en het maakt me ook niet uit."

Dominant

Wat Nederland in Thialf deed was twee keer goud, vier keer zilver en vijf keer brons veroveren. En dat was even wennen na de afgelopen winters, waarin oranje de dominante kleur was in het schaatsen. De Spelen van Sochi in 2014 waren de uitschieter, met 23 Nederlandse medailles op een totaal van 36.

"Als we alles winnen is het niet goed, als er buitenlanders winnen ook niet", aldus Jorien ter Mors, die in Thialf tweede werd op de 1500 meter en derde op de 1000 meter. "Wat moeten we dan doen? Ha, we hebben afgelopen weekend ons best gedaan om in het midden te gaan zitten, met zilver en brons."

De olympisch kampioene op de 1500 meter schrok er niet van dat de Japanse vrouwen bijna alles wonnen in Heerenveen. "Zij winnen nu veel, maar dit zijn nog niet de Spelen. En ik zit in ieder geval nog niet op mijn piek."

Antoinette de Jong, die zondag op de 3 kilometer voor de eerste Nederlandse zege van het weekend zorgde, sloot zich aan bij de woorden van Ter Mors. "Ik denk dat de buitenlanders nu ook wel een keer blij zijn", zei ze met een glimlach. "Er is altijd maar gezeur dat de Nederlanders alles winnen, nu waren dat de Japanners. Maar straks zijn wij wel weer aan de beurt."

Ireen Wüst was niet heel verrast dat Nederland aan het begin van het olympische seizoen wat minder voor de dag kwam. "Natuurlijk vinden we het niet leuk, maar misschien is het wel een goede wake-upcall. Ik denk dat iedereen nu wel weer even wat scherper is."

Scorebord

Verklaringen voor het mindere optreden van de Nederlanders waren er wel in Thialf. Zo sloegen teamgenoten Kjeld Nuis en Sven Kramer - vorig seizoen samen goed voor vier wereldtitels - de eerste twee dagen over omdat ze wat kwakkelden met hun gezondheid.

"Daarnaast reden de buitenlanders gewoon goed, het niveau was heel hoog, er werden zelfs baanrecords gereden", stelde Nuis, die zondag zevende werd op de 1000 meter. "Ja, het was een slecht weekend voor Nederland, maar zorgen maak ik me er niet over. Kijk, zo'n baanrecord is heel leuk, maar het staat vooral mooi op het scorebord."

Kai Verbij, die met zilver (1000 meter) en brons (eerste 500 meter) naar huis ging, was nog stelliger. "Zorgen? Nee joh, wat maakt het allemaal uit. Dit zijn World Cups, de echte medailles worden pas in februari uitgereikt. Maar het is wel geinig om te zien hoe hoog het niveau is."

Kramer, die zondag op de 5 kilometer voor de tweede Nederlandse winst zorgde, gebruikte een ooit door voetbaltrainer Co Adriaanse bedachte term om het weekend te analyseren.

"Als je aan scorebordjournalistiek doet, is het natuurlijk gewoon een slecht toernooi voor Nederland. En zo kijk ik er meestal ook naar, winnen is winnen", zei de Fries met een glimlach. "Ik ben blij dat ik een honderd procent score had. En voor veel anderen is er veel ruimte voor verbetering, laten we het daar op houden."