De Jong: 'Niemand is ooit zo blij geweest met een World Cup-zege'

Voor de 22-jarige De Jong is het voorlopig de winter van de primeurs, want twee weken geleden pakte ze in Heerenveen op de 3 en 5 kilometer al de eerste nationale afstandstitels van haar carrière.

"Ik denk dat nog nooit iemand zo blij is geweest met een World Cup-zege als ik vandaag", zei de Friezin met een stralende glimlach, nadat ze zondag op de 3 kilometer had afgerekend met de Russische Natalia Voronina (4.03,53 om 4.04,40).

De Jong had met het Nederlandse team al wel vier keer wereldbekergoud gewonnen op de ploegachtervolging, maar individueel kwam ze tot zondag niet verder dan twee keer zilver en drie keer brons.

"Natuurlijk wilde ik ook een keer een 'eigen' overwinning, dus dit is geweldig", zei de schaatsster van Team Justlease.nl. "De NK waren voor mij een verrassing, maar met één goed weekend ben je er nog niet, je moet het in de weekenden erna ook laten zien. Ik voel me sterk en fit en dat gevoel moet ik vasthouden."

De Jong zorgde in Thialf pas voor de eerste Nederlandse zege van het weekend. "Ik had gehoord dat 'we' nog niks gewonnen hadden, dus daar moest wel even verandering in gebracht worden", grapte de allroundster, die zag dat Sven Kramer later op zondag op de 5 kilometer de zegeteller nog op twee bracht voor Nederland.

Wüst

Veelwinnares Wüst kwam bij de eerste internationale krachtmeting van het olympische seizoen niet verder dan een vierde (1500 meter), zesde (3000 meter) en elfde plek (1000 meter).

"Natuurlijk had ik op meer gehoopt, maar er zat niet meer in", stelde de 31-jarige Brabantse zondag na haar laatste race. "Het was een zwaar weekend. Ik was niet helemaal fit, maar heb er toch voor gekozen om alles te rijden. Dat moet me later in het seizoen gaan helpen."

Voor Wüst is het niks nieuws dat ze aan het begin van een schaatsseizoen niet in topvorm is. "Ik ben nooit iemand geweest die in het voorseizoen de sterren van de hemel rijdt. Ik krijg bijna mijn hele carrière in november vragen of ik al in paniek ben. Vind ik het leuk dat het nog niet top gaat? Nee, maar het is niet anders. Ik kan alleen maar vasthouden aan het plan en daar heb ik nog steeds heel veel vertrouwen in."

Volgens dat plan moet de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden pieken bij het olympisch kwalificatietoernooi eind december en de Winterspelen in februari. Als het goed is, heeft ze dan geen last meer van de blessure (een buikzenuw was beklemd) die haar hinderde op weg naar de NK afstanden.

"De week van de NK heeft me ook mentaal veel energie heeft gekost, omdat het voor mij de eerste keer was dat ik zo'n grote blessure had vlak voor een belangrijk moment. Dat is ook een reden waarom ik dit weekend niet zo fris was, maar de blessure is nu onder controle en belemmert me niet meer."