Zege op 5 kilometer geeft Kramer 'heel voldaan gevoel' na kwakkelweek

"Deze zege geeft mij een heel voldaan gevoel, naar omstandigheden ben ik heel tevreden met mijn race", zei Kramer, die in Thialf zijn veertigste individuele World Cup-zege boekte door de Canadees Ted-Jan Bloemen in een rechtstreeks duel ruim twee seconden voor te blijven (6.12,88 om 6.14,95).

De Fries kampte de afgelopen dagen met een luchtweginfectie en het hoesten en de volle neus noopten hem om zich af te melden voor de ploegachtervolging van vrijdag en de 1500 meter van zaterdag.

"Ik had geen vlekkeloze week, voelde me niet superfit", stelde Kramer. "Dan kun je ervoor kiezen om gewoon te starten op vrijdag en zaterdag, elke dag minder te worden en het grote risico te lopen dat ik hier een slechte 5 kilometer zou schaatsen."

"Maar ik heb ervoor gekozen om te herstellen en zo fit mogelijk de 5 kilometer te rijden, de afstand die voor mij het allerbelangrijkste is. Ik heb in het verleden weleens een bewuste keuze gemaakt om ergens niet te rijden vanwege bijvoorbeeld de planning, maar dat was nu zeker niet het geval."

Voorseizoen

Kramer vond het naar eigen zeggen een "heel moeilijke beslissing" om af te zeggen voor de eerste twee wedstrijddagen op zijn thuisbaan. "Ik wilde heel graag rijden, zoals ik meestal bij World Cups in het voorseizoen alle drie de dagen op het ijs sta. Het liep even wat anders en dat is jammer."

De kopman van Lotto-Jumbo had er met name moeite mee om de eerste ploegachtervolging van het olympische seizoen over te slaan. Met reserve Koen Verweij en verder Jorrit Bergsma en Jan Blokhuijsen eindigde de Nederlandse ploeg vrijdag na een dramatische race slechts als tiende in Heerenveen.

"Ik vind het veel moeilijker om een team pursuit af te zeggen dan een individuele afstand", aldus Kramer. "We hadden al een bespreking gehad met de ploeg, ik had al een commitment afgegeven, dat is niet leuk. Net als dat het niet leuk was om te zien hoe de ploeg presteerde. Daar kun je lang en breed over praten, maar het was gewoon niet goed. Van niemand niet."

Na zijn succesvolle 5 kilometer kon de drievoudig olympisch kampioen alleen maar concluderen dat hij er goed aan had gedaan om niets te forceren drie maanden voor de Spelen van Pyeongchang.

"Als topsporter zit je op een dun lijntje en dan is het belangrijk om de juiste keuzes te maken. En achteraf - al is dat altijd makkelijk praten - heb ik zeker de juiste keuzes gemaakt deze week."

Bergsma

Bergsma, samen met Bloemen de grote concurrent van Kramer op lange afstanden, kende juist een weekend om heel snel te vergeten. Na slechte optredens op de ploegachtervolging en de massastart eindigde de olympisch kampioen op de 10 kilometer zondag slechts als zevende op de 5000 meter, bijna zes seconden achter het goud.

"Ik heb zelden zo'n weekend gereden, leuk is anders", baalde Bergsma. "Misschien heb ik iets te veel aan mijn hoofd, soms zit je in een periode dat het allemaal even niet wil en je geen rust in je hoofd hebt. Ik wil er niet te zwaar aan tillen, maar hoop dat het niet te lang gaat duren."

Kramer wilde zondag geen oordeel vellen over de problemen bij zijn provinciegenoot. "Voor mij bestaat er geen twijfel dat Jorrit een goede schaatser is. Iedereen heeft weleens een minder toernooi en dat had hij dit weekend."