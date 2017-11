Zieke Nuis baalt dat hij 'als vaatdoek in de rondte rijdt' in Heerenveen

Kulizhnikov won de 1000 meter in 1.07,97, waardoor hij de eerste schaatser is die in Heerenveen (en op een laaglandbaan) onder de 1.08 rijdt op de kilometer. De 23-jarige Rus had al het baanrecord in Thialf (1.08,16) en het wereldrecord laagland (1.08,10) op zijn naam staan.

"Natuurlijk baal ik ervan dat ik niet als eerste hier een tijd in de 1.07 heb gereden", zei Nuis, die 1.09,06 op de klokken zette. "Ik wilde dat heel graag, maar nu zag ik iemand anders het doen terwijl ik met een snotkop zat."

De 28-jarige schaatser kreeg vrijdagavond - op zijn verjaardag - koorts. "Het kwam opeens opzetten 's nachts, ik weet niet wat het is. Het heerst in het team, we zitten allemaal een beetje met hetzelfde", doelt Nuis onder meer op Sven Kramer, die zich met een luchtweginfectie moest afmelden voor de ploegachtervolging van vrijdag en de 1500 meter van zaterdag.

"Ik ben zaterdag nog naar het ziekenhuis geweest om bloed te laten prikken. Ik had gehoopt dat het net zo snel weer weg zou gaan als dat het kwam, maar dat is helaas niet hoe het in praktijk gaat."

Paracetamol

De 1500 meter van zaterdag moest Nuis overslaan, waarna hij zijn bed opzocht in de hoop dat hij een dag later wel kon starten op de 1000 meter. "Ik dacht: ik ga de hele dag helemaal niks doen, thee met honing drinken en dan gaat het wel over."

Zondagochtend was de koorts inderdaad weg, waardoor Nuis naar Thialf afreisde. "Als ik koorts had gehad, dan was ik niet gestart. Ik ben wel gek, maar niet achterlijk. Maar nu dacht ik: twee paracetamol erin en gaan, ik vind het veel te mooi om te racen. Maar op die manier ga je het podium niet halen."

Zijn eindtijd viel hem nog mee. "Mijn eerste volle ronde was prima met 25,1, maar daarna was het helaas op. Ik vind het jammer dat ik bij de eerste internationale krachtmeting als een vaatdoek in de rondte rijd, maar meer zat er niet in."

Verbij

Kai Verbij wist zich wel op het podium te schaatsen op de 1000 meter. De wereldkampioen sprint pakte zilver met een tijd van 1.08,12, waarmee hij sneller was dan het oude baanrecord.

"Die tijd van Kulizhnikov is echt heel hard. Toen ik aan de start stond, dacht ik niet: dat ga ik wel even rijden", aldus Verbij. "Maar 1.08,12 is gewoon een heel goede tijd."

De Zuid-Hollander liet zich vrijdag na de zesde plaats van Kulizhnikov op de eerste 500 meter in Thialf nog ontvallen dat de Rus "echt minder sterk is dan twee jaar geleden".

"Misschien heb ik me een beetje versproken", zei Verbij zondag met een flauwe glimlach. "Ik heb hem misschien wat onderschat. Het verrast me dat hij hier even 1.07,9 rijdt. En als hij dit op de 1000 meter kan, dan kan ik je garanderen dat hij ook heel harde 500 meters kan rijden. Hij is dus nog steeds goed."