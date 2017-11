Herstelde Kramer verovert goud op 5000 meter in Thialf

Kramer kwam in de laatste race in actie tegen Bloemen en noteerde een tijd van 6.12,88. Zijn Canadese opponent was ruim twee seconden langzamer: 6.14,95.

Het was lange tijd de vraag of Kramer überhaupt mee zou doen aan de laatste individuele afstand van dit weekend in Thialf, want de tweevoudig olympisch kampioen op de 5000 meter kampte deze week met een luchtweginfectie.

Kramer moest daardoor een streep zetten door de 1500 meter en de ploegachtervolging, maar zijn ploeg Lotto-Jumbo liet zondagochtend weten dat hij fit genoeg was om de 5 kilometer te schaatsen.

Blokhuijsen

Waar Kramer zijn 33e wereldbekerzege binnenhaalde op de 5000 meter, vielen Jan Blokhuijsen (6.16,70) en Erik-Jan Kooiman (6.17,14) net buiten de medailles in Thialf met respectievelijk de vierde en vijfde tijd.

Jorrit Bergsma, die bij de Olympische Spelen van 2014 in Sochi brons veroverde op de 5000 meter, eindigde als zevende in 6.18,56. Bob de Vries (6.22,96) viel ook ver buiten het podium met een twaalfde plek.

Kulizhnikov

Pavel Kulizhnikov won eerder op zondag de 1000 meter in Heerenveen. De 23-jarige Rus reed met 1.07,97 een nieuw baanrecord in Thialf.

De tijd van Kulizhnikov is bovendien een nieuw wereldrecord op een laaglandbaan. De tweevoudig wereldkampioen sprint bleef bleef ruim een tiende boven de tijd die hij in januari 2016 neerzette in Stavanger (1.08,10). Het baanrecord stond met 1.08,16 ook al op naam van de Rus.

Kai Verbij dook zondag met 1.08,12 ook onder de oude toptijd in Heerenveen. De Nederlands kampioen op de 1000 meter moest achter Kulizhnikov genoegen nemen met het zilver. De Noor Havard Lorentzen, vrijdag winnaar van de eerste 500 meter in Heerenveen, pakte brons in 1.08,28.

Wereldkampioen Kjeld Nuis, die de afgelopen dagen ziek was en pas zondagochtend besloot om te schaatsen, kwam niet verder dan een zevende tijd (1.09,06).

Koen Verweij eindigde in 1.08,84 vlak voor Nuis als zesde. De twee Nederlanders moesten ook de Rus Denis Yuskov (1.08,55) en de Canadees Vincent De Haître (1.08,72) voor zich dulden.

Rentree

Kulizhnikov maakte dit weekend in Heerenveen zijn internationale rentree, nadat hij zijn vorige seizoen al in december moest beëindigen door een liesblessure. De Rus stelde nog teleur op de 500 meters in Heerenveen (zesde en achttiende), maar zondag boekte hij zijn eerste World Cup-zege op de 1000 meter sinds januari 2016.

Verbij pakte op de kilometer zijn tweede medaille van het weekend. Vrijdag was de regerend Europees en wereldkampioen sprint op de eerste 500 meter goed voor brons.