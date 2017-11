De Jong zorgt op 3000 meter voor eerste Nederlandse zege in Heerenveen

De Jong kwam in de voorlaatste rit tot 4.03,52. De Friezin, die twee weken geleden al te sterk was voor Ireen Wüst op de NK afstanden, reed zondag ruim twee seconden sneller dan op het NK.

De Jong won in een rechtstreeks duel van de Russin Natalia Voronina die met 4.04,00 tweede werd. In de slotrit bleef Wüst haar concurrente Martina Sablikova nipt voor. Wüst kwam met 4.05,54 niet verder dan de zesde plek, de Tsjechische werd zelfs zevende in 4.05,70.

Naast De Jong en Voronina stond ook de Ivanie Blondin op het podium. De Canadese reed 4.04,16.

Irene Schouten (vijfde in 4.05,41), Carlijn Achtereekte (elfde in 4.08,31) en Carien Kleibeuker (twaalfde in 4.09,54) konden geen echte rol van betekenis spelen in Thialf.

1000 meter

Jorien ter Mors veroverde eerder op zondag brons op de 1000 meter. Met goud voor Nao Kodaira en zilver voor Miho Takagi was er wederom groot succes voor de Japanse vrouwen.

De 31-jarige Kodaira, die dit weekend al beide 500 meters won, zette de tweede tijd ooit neer in Thialf met 1.13,99. Het baanrecord staat sinds februari 2015 met 1.13,90 op naam van Brittany Bowe. De wereldrecordhoudster uit Amerika won vroeg op zondagochtend de B-groep in een tijd van 1.14,95.

De Japanse vrouwen van de Nederlandse bondscoach Johan de Wit wonnen de eerste zes onderdelen in Thialf. Naast de drie zeges van Kodaira was er winst van Takagi op de 1500 meter, won Ayano Sato de massastart en was er ook op de ploegachtervolging goud voor Japan.

Takagi was zondag op de 1000 meter goed voor zilver in 1.14,45. Ze rekende in een rechtstreeks duel af met Ter Mors (1.14,65), die op de 1500 meter van zaterdag zilver pakte achter Takagi.

Wüst

Marrit Leenstra eindigde in 1.15,28 net naast het podium op de voor haar bekende vierde plek. Ireen Wüst (1.16,10) moest genoegen nemen met plek elf.

Lotte van Beek, die zaterdag op de 1500 meter met brons haar eerste wereldbekermedaille sinds maart 2014 veroverde, eindigde een dag later op de 1000 meter als zestiende in 1.16,66.

Wereldkampioene Heather Bergsma uit Amerika eindigde in 1.15,37 als zesde. Regerend olympisch kampioen Hong Zhang uit China toonde wederom aan dat ze nog niet in topvorm is met een vijftiende tijd in Heerenveen (1.16,63).