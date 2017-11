Massastart in Thialf levert vooral frustratie op bij Clafis-duo

"Als je een kans krijgt, moet je het laten zien. Zo simpel is het", zei de 36-jarige Stroetinga na zijn veertiende plaats met een gezicht als een oorwurm in de catacomben van Thialf. "Ja, dit was mijn kans, dus dit is teleurstellend. Ik had er meer van verwacht, ook van mezelf."

De kans op een goed Nederlands resultaat was verkeken toen Bergsma met nog drie rondes te gaan een flinke versnelling plaatste, maar niet doorhad dat Stroetinga in een tweede groepje zat.

De Fries trok zo eigenlijk de sprint aan voor de uiteindelijke winnaar Seung-Hoon Lee, terwijl Stroetinga niet eens aan sprinten toekwam.

"Ik heb niet gezien dat Arjan niet in ons eerste groepje zat", baalde Bergsma. "Toen ik het doorhad, had ik mijn beslissing al genomen en was het te laat. Ik verkloot het nu eigenlijk en dat is zuur."

Communicatie

Volgens Stroetinga had de communicatie tussen bondscoach Geert Kuiper naast het ijs en de twee schaatsers op het ijs beter gekund.

"Ik had er gewoon bij moeten zitten, maar vervolgens is het aan Geert om aan te geven aan Jorrit dat ik eraf was en het is jammer als dat niet gebeurt."

Kuiper zei op zijn beurt dat hij Bergsma met een handbeweging wel degelijk had opgedragen om te stoppen met rijden. "Dat heeft Jorrit wel gezien, maar ik denk dat hij zich vergist heeft in het rode pak van de Zwitser Livio Wenger en dacht dat Arjan wel achter hem zat."

Voor Bergsma, die deze theorie niet direct van de hand wees, was het zijn tweede slechte beurt in twee dagen tijd, want vrijdag was hij de zwakke schakel bij de dramatisch verlopen ploegachtervolging van Nederland.

"Ik denk dat ik gewoon niet mijn beste weekend heb, ik mis de scherpte en de vorm, ook mentaal", stelde de olympisch kampioen 10 kilometer. "Als je in vorm bent, maak je de juiste keuzes, maar nu maak ik te veel de verkeerde. Ik weet niet wat de oorzaak is. Dit gebeurt soms, maar het is klote dat het juist nu gebeurt."

Gedoe

Bergsma weet namelijk als geen ander dat er dit seizoen niet veel internationale wedstrijden zijn om indruk te maken op de bondscoach, die uiteindelijk zal bepalen welke twee Nederlanders in februari in Pyeongchang zullen mogen starten op de eerste olympische massastart.

Jillert Anema, de coach van Bergsma en Stroetinga, maakte deze week nog maar eens duidelijk dat hij het liefst zou zien dat er twee schaatsers van Team Clafis worden geselecteerd, maar die kans is door het slechte optreden van zaterdag wat kleiner geworden.

"Ik heb de afgelopen jaren vaak gereden met Arjan en we deden altijd mee voor de medailles", aldus Bergsma. "Arjan is de eerste wereldkampioen op dit onderdeel. Dat wilden we ook laten zien in de eerste wedstrijd van het olympische seizoen, maar dat is niet gelukt. Ik hoop niet dat we gelijk op deze wedstrijd worden afgerekend."

Kuiper wilde zich niet teveel in de kaarten laten kijken in Heerenveen. "Het staat vast dat Verweij nog een keer een massastart rijdt in de wereldbeker de komende weken. Of Stroetinga nog een kans krijgt? Dat hangt ook af van zijn vrouw, die is zwanger."