'Niemand weet meer wie de te kloppen man is op de 500 meter'

"De top is weer wat breder dan de afgelopen jaren, het zit superdicht op elkaar", aldus Ronald Mulder, die zaterdag achter de Canadees Laurent Dubreuil en wereldkampioen Jan Smeekens brons pakte in Heerenveen.

"De 500 meter wordt internationaal steeds populairder", stelde Smeekens. "Het spreekt veel mensen aan en is een gewilde afstand om te rijden."

De 25-jarige Dubreil werd zaterdag de tweede schaatser in twee dagen tijd die op de 500 meter zijn eerste wereldbekerzege mocht vieren. Op vrijdag was die eer weggelegd voor de Noor Havard Lorentzen.

Geen enkele sprinter stond bovendien twee dagen achter elkaar op het podium op de kortste afstand. Vrijdag waren de Duitser Nico Ihle en Kai Verbij namelijk goed voor respectievelijk zilver en brons.

"Voor dit weekend leek Pavel Kulizhnikov de te kloppen man, maar wie dat nu is, weet niemand meer", stelde Mulder. "Het hele klassement staat weer op zijn kop."

Ontwikkeling

Wereldrecordhouder Kulizhnikov, die dit weekend zijn internationale rentree maakt na een liesblessure, eindigde zaterdag op een teleurstellende achttiende plaats, nadat hij vrijdag zesde was geworden.

De 23-jarige Rus is drie maanden voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang dus nog ver verwijderd van de vorm waarmee hij in de seizoen 2014/2015 en 2015/2016 de 500 meter domineerde.

"Toen reed Kulizhnikov vier tienden voor de rest van het veld", zei Nederlands recordhouder Mulder. "Het is een goede ontwikkeling dat hij er nu niet meer bovenuit steekt."

B-groep

Opvallend was dat het podium van de B-groep van vrijdag nog de beste voorspellende waarde had voor het resultaat van de A-groep een dag later. Smeekens was vrijdag de beste op het een na hoogste niveau, terwijl Dubreuil als derde eindigde.

"Ja, het kan verkeren", stelde Smeekens met een glimlach. "De ene dag promoveer ik naar de A-groep en de volgende dag pak ik al zilver."

De sprinter van Lotto-Jumbo moest op de eerste dag van het World Cup-seizoen in de B-groep starten omdat hij twee weken geleden bij de NK afstanden vijfde was geworden en er maar vier Nederlanders een ticket kregen voor de A-groep.

"Het was gek dat ik als wereldkampioen in de B-groep moest rijden", aldus Smeekens. "Maar ik schiet er weinig mee op om daar boos over te worden. Ik kan ook denken: dan had ik maar harder moeten schaatsen op de NK. En het zal normaal gesproken ook wel de enige keer zijn geweest deze winter."