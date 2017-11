Van Beek bedankt reis naar Lapland voor eerste medaille sinds 2014

Het dieptepunt beleefde ze in februari. Terwijl haar ploeggenoten van Lotto-Jumbo de ene na de andere gouden medaille veroverden bij de WK afstanden op de olympische baan van Gangneung, voelden de Olympische Spelen verder weg dan ooit voor Van Beek.

"Mijn lichaam gaf een duidelijk signaal af: stop, nu niet verder. Vervolgens heb ik een maand amper een trap op kunnen lopen, zo moe was ik", zei Van Beek, nadat ze in Thialf brons had gepakt op de 1500 meter.

De ellende voor de Zwolse begon twee maanden na de Olympische Winterspelen in Sochi, waar ze goud won op de ploegachtervolging en brons op de 1500 meter. Bij een skivakantie scheurde Van Beek haar kruisband af.

Het herstel ging in eerste instantie goed, maar door een reeks kleine blessures en vorig seizoen de ziekte van Pfeiffer werd ze nooit volledig fit. "Ik kwam niet vooruit in mijn manier van schaatsen. Het was heel frustrerend dat ik heel hard trainde en er niks voor terugkreeg."

Neerwaartse spiraal

Om die neerwaartse spiraal te doorbreken stapte Van Beek in april van dit jaar zestien uur in de trein, twee uur in de bus en een stukje op de sneeuwscooter om in Lapland te komen, waar ze tien dagen niks met schaatsen te maken wilde hebben.

"Zonder mobiel en helemaal van de wereld afgesloten heb ik daar met een groep onbekenden van hut naar hut gelanglauft. Dat was zo'n unieke ervaring, dat ik merkte dat ik een doorbraak beleefde. Ik voelde me weer fit, kreeg energie van de omgeving."

Omdat haar reisgezelschap alleen uit buitenlanders bestond, wisten ze niet dat ze op pad waren met een topschaatsster. "Op de laatste dag hadden we weer wat bereik en hebben ze me even opgezocht. Toen moest ik toegeven: ja, ik ben olympisch kampioen."

Gewest

Van Beek was inmiddels wel een olympisch kampioen zonder ploeg, want Lotto-Jumbo nam na een jaar afscheid van de specialiste op de middellange afstand. Terug uit Lapland kon ze echter al snel aansluiten bij het Gewest Friesland.

"Ik had bedacht dat ik alleen nog wilde gaan fietsen als ik er zin in had. Maar in april heb ik bijna elke dag op de fiets gezeten, ik merkte dat ik er weer plezier in had. De jongens van Gewest Friesland vroegen vervolgens of ik met hen wilde fietsen en zo ben ik in die ploeg gerold."

Terug op het ijs voelde Van Beek dat ze weer langzaam terug op haar oude niveau kwam, een niveau dat ze al ruim drie jaar niet meer had gehaald. Bij de NK afstanden eind oktober kreeg ze de bevestiging met een vierde plek op de 1000 meter en een vijfde op de 1500 meter.

Dat leverde Van Beek twee wereldbekertickets op en zaterdag in Thialf pakte ze op de 1500 meter haar eerste World Cup-medaille sinds 16 maart 2014 door achter de Japanse Miho Takagi en olympisch kampioene Jorien ter Mors brons te veroveren.

"Ik heb altijd geloofd dat het er nog in zat", aldus Van Beek. "Maar dat ik nu het niveau zou hebben om al derde te worden, had ik absoluut niet verwacht."