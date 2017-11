Japanse Takagi verwijst Ter Mors naar zilver op 1500 meter

De 27-jarige Ter Mors kwam in de voorlaatste rit tot een tijd van 1.55,44 en zag vervolgens dat de vier jaar jongere Takagi in de slotrit duidelijk sneller was: 1.54,68.

Het brons ging naar Lotte van Beek (1.56,34), die weer terug is aan de top. Ze verwees Ireen Wüst (1,56,83) naar de vierde plek. Antoinette de Jong eindigde in 1.57,01 als vijfde. Marrit Leenstra ging onderuit in de laatste bocht en werd daardoor laatste.

Ter Mors stond één keer eerder op het podium na een 1500 meter in de World Cup. De Enschedese werd vorig jaar december derde in Astana.

Ter Mors sloeg het na-olympische seizoen 2014/2015 over door een vorm van overtraining en reed de afgelopen twee seizoenen bijna alleen maar 500 en 1000 meters om haar lichaam wat te sparen. Ze startte daarom zaterdag pas voor de derde keer op de schaatsmijl bij een wereldbeker.

Takagi, die vrijdag al indruk maakte in Heerenveen door met haar zus Nana Takagi en Ayano Sato de ploegachtervolging te winnen in de wereldbeker, won voor de tweede keer een 1500 meter in de World Cup, na haar zege vorig seizoen in Astana.

Van Beek

De 25-jarige Van Beek kende in 2014 succesvolle Olympische Spelen met goud (ploegachtervolging) en brons (1500 meter), maar daarna kende ze mede door zwaar blessureleed drie lastige seizoenen.

Bij de NK afstanden twee weken geleden in Heerenveen toonde de Zwolse met een vierde plaats op de 1000 meter en een vijfde plaats op de 1500 meter al aan dat er weer rekening met haar moet worden gehouden en die lijn trok ze zaterdag door in Thialf.

Van Beek stond zaterdag voor het eerst sinds maart 2014 op het podium bij een wereldbekerwedstrijd.

500 meter

Op de 500 meter trok wereldkampioene Kodaira opnieuw aan het langste eind. De 31-jarige Japanse troefde onder anderen de Zuid-Koreaanse Sang-Hwa Lee en haar landgenote Arisa Go af.

Kodaira schreef vrijdag ook al de 500 meter op haar naam, toen in een baanrecord. Zaterdag was ze met 37,33 iets langzamer dan een dag eerder.

De twee Nederlandse schaatssters in de A-groep speelden geen rol van betekenis. Letitia de Jong eindigde als negentiende van de in totaal twintig deelneemsters met een tijd van 38,84. Janine Smit staat een plekje hoger met een tijd van 38,75.