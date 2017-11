Yuskov klasse apart op 1500 meter, Dubreuil snelste op 500 meter

Yuskov was in Thialf met afstand de snelste op de 1500 meter. De drievoudig wereldkampioen op de mijl klokte een tijd van 1.44,42. De Rus liet daarmee de Canadees Vincent De Haître (1.45,87) en Thomas Krol achter zich. Krol kwam net tekort voor de tweede plek: 1.45,92.

Koen Verweij kwam in de slotrit niet aan de tijd van zijn ploeggenoot Yuskov. Hij kwam in 1.46,08 over de meet en moest zich tevredenstellen met plek vier.

Marcel Bosker en Lucas van Alphen, de andere twee Nederlanders die in actie kwamen, eindigden in de achterhoede. Bosker werd bij zijn debuut in de A-groep veertiende in 1.47,07, Van Alphen eindigde met een tijd van 1.47,32 drie plekken daarachter.

Sven Kramer had zich afgemeld voor de 1500 meter. De Fries van Lotto-Jumbo kampt met een luchtweginfectie. Zijn ploeggenoot Kjeld Nuis zou hem vervangen, maar meldde zich eveneens ziek af voor zijn optreden in de B-groep.

Dubreuil

De 25-jarige Dubreuil reed eerder op zaterdag in de tweede rit van de 500 meter naar 34,80 en zag vervolgens dat al zijn concurrenten zich stukbeten op die tijd. De schaatser uit Québec boekte zo zijn eerste individuele World Cup-zege.

Wereldkampioen Smeekens, die vrijdag promoveerde door de B-groep te winnen, kwam uit op een tijd van 34,84, goed voor zilver. Het brons ging naar Mulder (34,85), terwijl Verbij (34,86) net naast het podium viel.

Hein Otterspeer eindigde op zijn 29e verjaardag als vijfde in 34,95. Dai Dai Ntab kende een race om snel te vergeten. De Nederlands kampioen moest met een matige tijd van 35,43 genoegen nemen met de negentiende en voorlaatste plek.

Lorentzen

De Noord Havard Lorentzen, die vrijdag verraste door de eerste 500 meter in Thialf op zijn naam te schrijven met een tijd van 34,69, kwam zaterdag niet verder dan 35,03 en een achtste plaats.

Wereldrecordhouder Pavel Kulizhnikov stelde met een achttiende plaats in 35,26 wederom teleur. De 23-jarige Rus maakte vrijdag zijn internationale rentree, nadat hij zijn vorige seizoen al in december moest beëindigen door een liesblessure.

Massastart

Op de massastart trok de Zuid-Koreaan Seung-Hoon Lee aan het langste eind. De Amerikaan Joey Mantia reed naar de tweede plek en het brons was voor de Zuid-Koreaan Jaewon Chung

Jorrit Bergsma reed in de laatste ronde even vooraan, maar wist die leidende positie niet vast te houden en werd uiteindelijk slechts negende.

Ook bij de vrouwen bemachtige geen enkele Nederlander een podiumplek op het afsluitende onderdeel van zaterdag. De wereldkampioene van 2015 Irene Schouten werd twaalfde, terwijl ook Janneke Ensing door het puntensysteem, op basis van de tussensprints, buiten de top tien eindigde.

Ayano Sato pakte uiteindelijk de zege. De Japanse hield in de eindsprint de Canadese Ivanie Blondin en de Italiaanse Francesca Lollobrigida achter zich.