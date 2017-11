Verbij: 'Kulizhnikov is echt minder sterk dan twee jaar geleden'

"We moeten niet te vroeg juichen, hij is nog steeds een van de favorieten op de 500 meter, maar Kulizhnikov is echt minder sterk dan twee jaar geleden", concludeerde Kai Verbij, die in Thialf als derde eindigde op de kortste afstand en twaalf honderdsten sneller was dan Kulizhnikov (34,84 om 34,96).

"In de seizoenen 2014/2015 en 2015/2016 was hij écht heel goed, daarna valt het wel mee. Natuurlijk houden we nog rekening met hem, hij kan nog steeds winnen, maar niet meer zo dik als toen."

Ronald Mulder reed tegen Kulizhnikov en de Nederlandse nummer acht van de daguitslag gaf na afloop toe dat hij tijdens zijn race "teveel bezig was" met de Rus.

"Het zou niet moeten uitmaken wat hij doet, maar ik houd van racen en keek toch wel naar hem", zei Mulder. "Maar je zag ook dat hij met mij bezig was, hij had een paar missertjes en reed nog een pylon omver."

Verbij startte in de rit na Kulizhnikov en zag ook dat de Rus geen vlekkeloze race schaatste. "Hij opende goed, maar zijn laatste binnenbocht was niet goed in orde. Als hij in de binnenbocht start, kan hij een heel goede 500 meter rijden. Maar als hij in de buitenbocht start, hoeven we een stuk minder bang te zijn."

Doping

Kulizhnikov domineerde het sprinten in de twee seizoenen na de Olympische Winterspelen van Sochi met twee wereldtitels sprint en twee wereldtitels op de 500 meter. Ook dook hij in november 2015 in Salt Lake City als eerste schaatser ooit onder de 34 seconden (33,98).

Aan het einde van het seizoen 2015/2016 werd echter bekend dat de Rus betrapt was op het gebruik van meldonium, een middel dat sinds 1 januari op de dopinglijst staat.

Kulizhnikov, die in 2012 twee jaar geschorst werd voor dopinggebruik, werd uiteindelijk niet gestraft, omdat niet kon worden vastgesteld of hij nog meldonium gebruikt had na 1 januari 2016. Hij kwam daardoor vorig seizoen gewoon op de baan bij de eerste vier World Cups, maar door een liesblessure moest hij zijn winter al beëindigen in december.

Vrijdag keerde Kulizhnikov terug in het internationale veld, nadat hij eerder deze week in een interview met het Russische Sport Express nog had uitgehaald naar mensen uit de schaatswereld die kritiek op hem hadden gehad nadat hij betrapt was op meldoniumgebruik.

"Er zijn mensen die hun excuses hebben aangeboden, maar ik zie de critici nog steeds als verraders. Waarom konden die mensen een mening hebben zonder de situatie echt te kennen? Het is beter om te zwijgen."

Uitspraken

Die uitspraken waren ook doorgedrongen in het Nederlandse kamp. "Ik las het in een stukje van de NOS", stelde Verbij.

"Weet je, hij doet grote uitspraken, Kjeld Nuis doet dat ook. Ha, het begint een beetje een soapje te worden. Ik probeer er zoveel mogelijk vandaan te blijven. Gelukkig heeft hij mij niet genoemd, dus hij misgunt het mij in ieder geval niet", grapte Verbij.

Mulder zag de kop boven het artikel over Kulizhnikov en geloofde het verder wel. "Ik had geen zin meer om het stuk te lezen. Ik dacht: ik ga hem wel verslaan op het ijs."

Verbij, Mulder en Kulizhnikov komen elkaar zaterdag weer tegen, wanneer in Thialf om 14.00 uur de tweede 500 meter op het programma staat.