Schaatssters verrast maar niet geschrokken na wereldrecord Japan

"Ik had niet verwacht dat Japan hier een wereldrecord zou schaatsen", aldus Jorien ter Mors, die samen met Ireen Wüst en Antoinette de Jong de Nederlandse ploeg vormde, in gesprek met NUsport.

"Het is natuurlijk een olympisch seizoen, dus iedereen staat op scherp en dat zie je ook. Maar bij ons ligt er echt nog wel ruimte voor verbetering, dus dat is alleen maar goed."

De Japanse vrouwen Miho Takagi, Ayano Sato en Nana Takagi snelden in Thialf naar een tijd van 2.55,77. Daarmee waren ze ruim sneller dan hun eigen baanrecord (2.58,06) en nipt sneller dan de bijna acht jaar oude mondiale toptijd van het Canadese toptrio Kristina Groves, Christine Nesbitt en Brittany Schussler (2.55,79), gereden op hoogte in Calgary.

"Het verbaast me wel dat Japan hier een wereldrecord rijdt", gaf de Nederlandse bondscoach Geert Kuiper toe. "We wisten dat zij een goed niveau hebben, maar dit is wel een flinke hap die ze van het baanrecord halen."

Vorm

De ploeg van Kuiper gaf veel toe met een zilveren tijd van 2.59,06, maar de keuzeheer zag net als Ter Mors voldoende ruimte voor progressie in de rest van de winter.

"Het was de afgelopen twee seizoenen al stuivertje wisselen tussen ons en Japan en we hebben al vaker klop van ze gekregen. Vandaag was het vooral Japan dat goed was. En wij waren flets."

"Maar ik ben ervan overtuigd dat we dichter bij de Japanse vrouwen zitten als de vorm van onze schaatssters stijgt", vervolgde Kuiper. "Wüst heeft nu bijvoorbeeld nog niet echt de vorm om er in het tweede deel van de race nog een versnelling uit te gooien. Die wedstrijdsnelheid moet nog beter worden."

"En je moet de kunst van de ploegachtervolging niet onderschatten, hoe moeilijk het eigenlijk is. Of je als losse flodders met elkaar rijdt, of echt mét elkaar rijdt, dat is een groot verschil."

500 meter

Het samenspel bij de Nederlandse vrouwen was wellicht nog niet perfect, omdat de ploeg de laatste jaren bij grote toernooien meestal bestond uit Wüst, De Jong en Marrit Leenstra. Die laatste was vrijdag reserve, waardoor Ter Mors een kans kreeg om zich te laten zien.

"Het was wel even spannend om weer een ploegachtervolging te rijden", stelde Ter Mors, die in 2014 in Sochi in de gouden olympische ploeg zat, maar de afgelopen twee seizoenen niet in actie kwam op dit onderdeel, onder meer omdat ze niet te veel van haar lichaam wilde vragen.

In deze olympische winter staat de team pursuit evenwel weer hoog op het prioriteitenlijstje van Ter Mors. Ze liet vrijdag de eerste 500 meter zelfs schieten in Thialf om zich optimaal te kunnen prepareren voor het teamonderdeel.

"De ploegachtervolging is voor mij een van de belangrijkste onderdelen op de Olympische Spelen", aldus Ter Mors. "Ik hoop die te rijden in Pyeongchang, naast de 1000 en de 1500 meter. De 500 meter is voor mij meer een bijnummer, dus die heb ik vandaag laten lopen."