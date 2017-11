Oranje-schaatsers zien dramatische ploegachtervolging als incident

"Ik denk niet dat er extra werk aan de winkel is", zei Koen Verweij, die eigenlijk reserve was maar door de afmelding van Sven Kramer samen met Jorrit Bergsma en Jan Blokhuijsen het Oranje-trio vormde.

"Nederland staat er wel wanneer het moet. Ik weet bijna zeker dat Nederland olympisch kampioen gaat worden in februari. We gaan met elkaar zitten om over deze race te praten, maar ik maak me er niet heel druk om en ik denk dat de rest dat ook niet doet."

Toch was het een vreemde gewaarwording om de Nederlandse mannen op de tiende plaats te zien staan op het scorebord van Thialf. Sinds de ploegachtervolging een officieel onderdeel is, wonnen de Nederlanders goud bij negen van de tien WK's en bij de laatste Olympische Spelen in 2014 in Sochi.

Het gemis van Kramer, die kampt met een luchtweginfectie, deed zich voelen, maar het was vooral een offday van Bergsma die voor een slechte race zorgde. De olympisch kampioen op de 10 kilometer zat na de start al op een gaatje en dat was een voorbode voor de rest van de race.

"Ik wilde aansluiten bij Jan en Koen, maar mijn benen wilden niet meewerken vandaag", zei Bergsma. "Nee, dit heb ik nog nooit gehad, de team pursuits gingen de laatste jaren altijd goed bij mij. Ik heb na afloop sorry gezegd tegen de andere jongens, want als jij degene bent die het laat afweten, dan heb je daar de hele ploeg mee."

Slecht ijs

Bergsma zocht in de catacomben van Thialf naar een verklaring voor zijn slechte dag. "Jan en Koen zijn wat beter dan ik in starten en ik verslikte me in het slechte ijs", zei de Fries. "Ik reed het gaatje na tweehonderd meter wel weer dicht, maar ik kon niet herstellen. Als dat zo vroeg in de wedstrijd gebeurt, dan verlies je heel veel tijd en is het voorbij."

"Koen en Jan hebben het hartstikke goed gedaan vandaag. Koen zat achter mij en probeerde me al duwend er nog een beetje bij te houden, maar het zat er gewoon niet in vandaag. Natuurlijk voel ik me daar verantwoordelijk voor, je moet het z'n drieën doen."

Verweij gaf toe dat hij tijdens de race vreselijk balend in de rug van Bergsma zat. "Natuurlijk was het ontzettend frustrerend, dat is de winnaarsmentaliteit die we allemaal hebben. Maar ik denk dat het nog het meest frustrerend was voor degene die het minste reed", doelde hij op Bergsma.

"Zo'n offday overkomt de besten", vervolgde Verweij. "Jorrit, Jan en ik zijn individueel allemaal hartstikke goed. Het is jammer dat het één keer gebeurt, maar dat betekent niet dat het nog een keer gaat gebeuren."

Kuiper

Bondscoach Geert Kuiper verwacht ook dat de slechte race in Thialf geen gevolgen zal hebben voor de rest van het olympische seizoen. "Dit is een incident voor Jorrit. We reden een tempo dat hij normaal gesproken simpel moet kunnen volgen, maar nu veel te hard voor hem was."

"Dit geeft maar weer eens aan dat alles moet kloppen bij een ploegachtervolging. Het lijkt misschien soms dat wij als Nederland simpel moeten kunnen winnen, maar dat is niet zo."

Bergsma sloot, vlak voordat hij door Verweij werd meegenomen naar de nabespreking, positief af. "Ik maak me geen zorgen, heb in het verleden laten zien dat ik de ploegachtervolging goed aan kan. Natuurlijk had ik hier een goede race willen neerzetten, maar ik weet dat ik tot veel beter in staat ben."