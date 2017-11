Blamage Nederland op ploegachtervolging, wereldrecord Japan bij vrouwen

Koen Verweij, Jorrit Bergsma en Jan Blokhuijsen reden een zeer slechte race en kwamen in Thialf tot een tijd van 3.47,56. Daarmee waren ze meer dan zeven seconden langzamer dan Zuid-Korea, dat met 3.40,20 goud pakte. "Dit is een Nederlands team onwaardig", concludeerde Bergsma na afloop.

Noorwegen snelde in 3,41,50 naar het zilver, terwijl Nieuw-Zeeland in 3.42,22 naar het brons schaatste.

De zeer slechte prestatie van Nederland kan gevolgen hebben voor de Olympische Spelen in Pyeongchang. Na twee World Cups moet de Oranje-ploeg in de top acht staan, anders is Nederland er in februari niet bij op de Spelen. Vier jaar geleden in Sochi pakte de Nederlandse ploeg, die destijds bestond uit Kramer, Verweij en Blokhuijsen, goud.

Vorig seizoen wonnen de Nederlandse mannen vorig seizoen drie van vijf wereldbekerwedstrijden op de ploegachtervolging, vaak in wisselende samenstellingen. Bij de WK in Gangneung in februari pakten Blokhuijsen en Bergsma samen met de dit weekend in Heerenveen afwezige Douwe de Vries het goud.

Kramer

Vrijdag in Thialf kwam het Nederlandse team kwam nooit echt goed in een gezamenlijke slag. Zo reed Blokhuijsen halverwege de race een ronde lang enkele meters voor zijn teamgenoten, wat niet bevorderlijk was voor de snelheid van het trio.

Reserve Verweij kwam in actie omdat Kramer zich donderdag met een luchtweginfectie afmeldde voor de ploegachtervolging. De Fries zal zaterdag daarom ook niet starten op de 1500 meter. Het is nog onzeker of hij zondag meedoet aan de 5 kilometer in Thialf.

Van Verweij is wel zeker dat hij de massastart laat schieten. De Noord-Hollander vindt dat dat onderdeel niet in zijn schema past in Heerenveen. Hij is niet topfit en wil daarom niet vijf afstanden rijden.

Vrouwen

Bij de vrouwen was alleen Japan sneller dan Nederland. De Aziatische formatie, onder leiding van de Nederlandse coach Johan de Wit, zegevierde in Thialf in 2.55,77. Daarmee verbeterde de Japanse ploeg het wereldrecord dat met 2.55,79 al bijna acht jaar op naam stond van Canada en op de hooggelegen baan in Calgary werd gereden.

Nederland, dat in de zesde en laatste rit tegen Japan uitkwam, moest op ruime afstand genoegen nemen met zilver (2.59,06). Het brons was voor Canada in 3.00,65.

Namens Nederland, olympisch en wereldkampioen op dit onderdeel, verschenen Ireen Wüst, Jorien ter Mors en Antoinette de Jong op de baan. Voor Japan reden Miho Takagi, Ayano Sato en Nana Takagi.