Verbij pakt brons op 500 meter in Thialf, baanrecord Kodaira

De 23-jarige Verbij, regerend wereldkampioen sprint, reed in de laatste race tegen Nederlands kampioen Dai Dai Ntab naar een tijd van 34,84. De Noor Havard Holmefjord Lorentzen zegevierde in een tijd van 34,69, terwijl de Duitser Nico Ihle op de tweede plek belandde (34,78).

De zege van de 25-jarige Lorentzen is de eerste Noorse wereldbekeroverwinning op de kortste sprintafstand in vijftien jaar. De vorige Noor die de 500 meter won in de World Cup was Adne Söndral in maart 2002 in Oslo.

Ntab belandde met een tijd van 34,92 op de vijfde plaats. Hij kon zijn snelle opening (9,55) niet bekronen met een podiumplaats. Verbij was op het laatste rechte stuk aanzienlijk sneller. Ronald Mulder (achtste in 34,99) en Hein Otterspeer (negende in 35,01) kwamen niet in de buurt van een medaille.

Tweevoudig wereldkampioen Pavel Kulizhnikov maakte zijn internationale rentree, nadat hij vorig seizoen alle grote toernooien miste met een liesblessure. De 23-jarige Rus eindigde in 34,96 als zesde.

Kodaira

Op de 500 meter bij de vrouwen snelde Kodaira naar een tijd van 37,29, waarmee ze liefst drie tienden sneller was dan het bijna twee jaar oude baanrecord van de Zuid-Koreaanse Sang-Hwa Lee (37,59). Lee, in 2010 en 2014 olympisch kampioene op de 500 meter, kwam vrijdag zelf ook heel dicht bij haar oude toptijd. Met 37,60 eindigde ze als tweede.

Het brons ging naar de Russische Angelina Golikova, die met 37,67 meer dan een halve seconde van haar persoonlijke record afhaalde en voor het eerst een individuele medaille veroverde in de World Cup.

Kodaira won vorig jaar alle negen wereldbekerwedstrijden over 500 meter waaraan ze meedeed. De Japanse werd vorig seizoen bovendien wereldkampioen op de kortste afstand en wereldkampioen sprint.

Smit

De Nederlandse sprintsters speelden, bij afwezigheid van nationaal kampioene Jorien ter Mors, geen rol van betekenis in de eerste World Cup-wedstrijd van het olympische seizoen.

Janine Smit was met een tijd van 38,65 de beste Oranje-schaatsster op de vijftiende plek, gevolgd door Letitia de Jong (zestiende in 38,66), Marrit Leenstra (zeventiende in 38,77) en Sanneke de Neeling (negentiende en voorlaatste in 39,85).

Floor van den Brandt eindigde eerder op de middag in 39,47 slechts als vijftiende in de B-groep, die gewonnen werd door Brittany Bowe in 38,20. De tweevoudig wereldkampioene sprint uit Amerika is weer terug na een door blessures mislukt vorig seizoen.

Ter Mors sloeg de eerste 500 meter van het weekend over omdat ze zich volledig wilde richten op de ploegachtervolging.