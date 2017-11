Knegt ook op 1000 meter vroeg uitgeschakeld in Shanghai

Een dag eerder overkwam de 28-jarige Knegt hetzelfde op de 500 meter. Zaterdag staat hij wel in de halve finales op de 1500 meter.

Naast Knegt wisten ook Dennis Visser en Dylan Hoogerwerf de kwartfinales op de kilometer niet te bereiken.

De Nederlandse vrouwen hadden op de 1000 meter meer succes. Suzanne Schulting was in haar heat in China de rapste. Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven bereikten als nummer twee in hun serie de kwartfinales, die voor zondag staan gepland.

Rianne de Vries maakte haar rentree in de wereldbeker. De Europees kampioene op de 500 meter brak in juli tijdens een training een enkel. Daardoor moest ze de eerste wereldbekerwedstrijden in Boedapest en Dordrecht laten schieten.

Achtervolging

De Vries kwam vrijdag in actie met de achtervolgingsploeg. Samen met Van Kerkhof, Schulting en Van Ruijven was ze de rapste in de eerste heat, waardoor het Nederlandse team door is naar de halve finale op zaterdag.

Jorien ter Mors ontbreekt in Shanghai, omdat de Twentse vanaf vrijdag meedoet aan de wereldbeker langebaanschaatsen in Heerenveen.

De Nederlandse mannenploeg kwalificeerde zich niet voor de halve eindstrijd. Knegt, Visser, Daan Breeuwsma en Itzhak de Laat kwamen in hun heat niet verder dan de derde plaats achter Hongarije en Frankrijk.