Zieke Kramer niet op 1500 meter en ploegachtervolging in Heerenveen

"Ik vind het erg jammer dat ik vrijdag en zaterdag niet voor eigen publiek kan schaatsen, maar ik kan geen risico met mijn gezondheid nemen", zegt Kramer.

Of de drievoudig olympisch kampioen zondag wel de 5 kilometer rijdt, wordt later besloten.

Kramer wordt zaterdag op de 1500 meter vervangen door Lotto-Jumbo-ploeggenoot Kjeld Nuis. Hij was eerste reserve.

Bondscoach Geert Kuiper koos voor de ploegachtervolging van vrijdag naast Kramer voor de rijders Jorrit Bergsma, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen.

In Heerenveen is de eerste World Cup van dit seizoen. Volgende week is de tweede wereldbekerontmoeting in Stavanger in Noorwegen.

Kramer won eind oktober bij de NK afstanden goud op de 5 kilometer, zilver op de 10 kilometer en brons op de 1500 meter.