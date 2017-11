Verweij en Bergsma rijden massastart bij World Cup in Heerenveen

Verweij en Bergsma zijn zaterdag in Thialf de twee Nederlandse deelnemers op de massastart, dat volgend jaar februari in Pyeongchang voor het eerst olympisch is.

Ook op de Spelen zijn er maar twee Nederlandse startbewijzen op dit onderdeel. De bondscoach zal aan de hand van onder meer de resultaten van de wereldbekers dit seizoen bepalen wie die twee plekken zullen opvullen.

Marathontopper Arjan Stroetinga, in 2015 de eerste wereldkampioen op de massastart, is de reserve in Heerenveen, waar van vrijdag tot en met zondag de eerste World Cup van deze olympische winter wordt gehouden.

De 27-jarige Verweij liet ruim een week geleden bij de NK afstanden in Thialf zien dat hij weer terug is. De Noord-Hollander won de 1500 meter en de massastart, al telde die laatste zege officieel niet als een Nederlandse titel.

Bij de vrouwen krijgen Irene Schouten, de wereldkampioene van 2015, en marathontopper Janneke Ensing in Thialf de eerste kans om indruk te maken op Kuiper in een internationaal veld. Carien Kleibeuker is de reserve voor de massastart.

Ploegachtervolging

Kuiper heeft voor de ploegachtervolging, die vrijdag wordt verreden in Thialf, opvallend genoeg de vier mannen geselecteerd die in 2014 bij de Olympische Winterspelen van Sochi ook het Nederlandse team vormden: Bergsma, Verweij, Sven Kramer en Jan Blokhuijsen.

In Rusland eindigde dat in ruzie, omdat Bergsma zich geen onderdeel van het team voelde en zich terugtrok uit de ploeg. De woede van de Fries richtte zich toen vooral op de toenmalige bondscoach Arie Koops, die zijn taken na de Spelen van 2014 overdroeg aan Kuiper.

Bergsma stelde begin vorig jaar nog dat hij nooit meer de ploegachtervolging wilde rijden, maar daar kwam hij vorig seizoen op terug. In februari werd hij samen met Blokhuijsen en Douwe de Vries wereldkampioen in Gangneung.

Vrouwen

Bij de vrouwen zijn Antoinette de Jong, Marrit Leenstra, Jorien ter Mors en Ireen Wüst geselecteerd voor de ploegachtervolging in Heerenveen. Net als bij de mannen zal een van die vier rijdsters de reserve zijn, aangezien de team pursuit gereden wordt door drie schaats(st)ers.

Wüst, Leenstra en De Jong pakten bij de laatste twee wereldkampioenschappen per afstand goud op de ploegachtervolging namens Nederland.

Kuiper maakte maandag ook de namen bekend voor de teamsprint, een niet-olympisch onderdeel dat op het programma staat bij de World Cups in Heerenveen en Stavanger (17-19 november).

Bij de mannen kiest de bondscoach voor Ronald Mulder, Dai Dai Ntab, Kjeld Nuis en Kai Verbij en bij de vrouwen voor Floor van den Brandt, Letitia de Jong, Sanneke de Neeling en Janine Smit. Ook hier is een van de vier schaatsers de reserve, want de teamsprint wordt met drie rijders gereden.

Calgary

De Nederlandse selectie voor individuele afstanden bij de eerste vier wereldbekers van dit seizoen was al bekend na de NK afstanden.

Kuiper zal pas drie dagen voor de World Cups in Calgary (1-3 december) en Salt Lake City (8-10 december) bekendmaken wie daar in actie mogen komen op de ploegachtervolging, massastart en teamsprint.