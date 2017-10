Nuis: 'Ik had harde les van mijn prut-1500 meter blijkbaar nodig'

"Ik ben er trots op dat ik veerkracht heb getoond, want de rest van mijn NK was gewoon prut", aldus Nuis na zijn tweede plek op de kilometer. "Ik voelde op de 1000 meter vanaf meter één gretigheid. Ik heb er voor geknokt en daar ben ik blij mee. Al ben ik toch ook wel teleurgesteld dat ik niet win."

De wereldkampioen op de 1000 en 1500 meter begon zijn olympische seizoen vrijdag op de slechts mogelijke manier door slechts zesde te worden op de schaatsmijl en zo op die afstand geen ticket te verdienen voor de eerste vier wereldbekers.

Het zorgde voor een pijnlijke maar uiteindelijk ook nuttige videosessie, eerst alleen en later met zijn coach Jac Orie. "Na de 1500 meter wist ik het allemaal even niet meer", stelde Nuis. "Ik keek mijn race terug en dacht: what the fuck heb ik nou gedaan? Hoe kan dit? Het deed veel pijn, ik ben heel kwaad op mezelf geworden."

"Op de beelden zag ik mezelf rijden alsof ik een drie kilometer aan het schaatsen was. Ik ging er niet vol voor, had geen gretigheid, en dat mag niet gebeuren. Ik was met allemaal dingen bezig maar niet met gas geven. Ik dacht: kom op gast, dat moet wel even anders op de 1000 meter."

"Ik ben blij dat ik de omslag heb kunnen maken. Uiteindelijk is het enige wat je kunt doen diep zitten, gas geven en kijken wat het scorebord zegt. Dat klinkt nu heel makkelijk, maar dat heb ik wel honderd keer tegen mezelf gezegd voor de 1000 meter."

Verbij

Nuis moest zondag op zijn favoriete afstand de Nederlandse titel in een rechtstreeks duel laten aan Kai Verbij, maar zijn tijd van 1.08,52 paste veel beter bij zijn status als wereldkampioen dan de 1.47,20 op de 1500 meter.

"Na de 1000 meter zei ik tegen Jac: 'Misschien is die 1500 meter wel goed geweest voor me'", zei Nuis. "Die race is een harde les geweest, een les die ik blijkbaar nodig had. Dat moet ik in mijn achterhoofd houden en niet meer laten gebeuren."

Nuis, die zich eind december bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen voor het eerst in zijn carrière hoopt te plaatsen voor de Olympische Spelen, vreesde naar eigen zeggen geen moment dat hij op de 1000 meter ook buiten de top vijf zou vallen en daardoor geen enkel World Cup-ticket zou hebben.

"Ik kreeg voor de 1000 meter een appje van Stefan Groothuis: 'He man, ik weet precies wat je voelt, ik plaatste me vier jaar geleden ook maar net op de 1000 meter en toen kwam het goed. Je bent goed genoeg'", doelt Nuis op zijn voormalig ploeggenoot, die in 2014 olympisch kampioen werd op de kilometer.

"Ik dacht vervolgens: Ja, dat is ook zo. Ik heb vertrouwen gehouden en gedaan wat ik in trainingen ook al weken doe. Het is gelukt om mijn kwaadheid over de 1500 meter om te zetten in hard schaatsen op de 1000 meter en daar ben ik heel blij mee."