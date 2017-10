Wüst maakt zich geen zorgen na eerste titelloze NK sinds 2008

"Het is nu nog maar oktober en ik heb altijd wat langer nodig. Als de NK in december worden gehouden, sta ik vaak wel op het hoogste treetje", aldus Wüst. "Bovendien ging het dit weekend ook om World Cup-tickets verdienen en dat is me op alle drie mijn afstanden gelukt. Voor nu was het dus goed genoeg."

De Brabantse eindigde bij de NK in Heerenveen als tweede op de 3000 en 1500 meter, waarna ze zondag brons pakte op de 1000 meter. Het was na 2003, 2004, 2007 en 2008 pas de vijfde keer in vijftien deelnames dat Wüst zonder goud naar huis ging na een NK afstanden, maar ze had daar een goede verklaring voor.

Bij de zestienvoudig afstandskampioene speelde een maand voor de NK een voor haar bekende kwetsuur op - een buikzenuw was beklemd, net als vorig seizoen bij het WK allround - waardoor ze vooral opgelucht was dat ze afgelopen vrijdag kon starten aan de NK.

"Ik ben blij dat ik heb kunnen rijden. Vorige week dacht ik dat het goed was, maar daarna reed ik nog een trainingswedstrijd en toen was de blessure er weer. Mijn vorm is prima, maar door die kwetsuur loop ik qua snelheid nog wat achter."

Tijssen

Rutger Tijssen, de coach van Wüst, zag bij de NK ook dat vooral het starten lastig was voor zijn pupil.

"Ireen start op 95 procent door die blessure en dan laat je tijd liggen", zegt hij in gesprek met NUsport. "Maar als ik haar volle rondjes bekijk, dan zie ik dat het eigenlijk hartstikke goed gaat met Ireen. Het is niet ideaal, je wilt vrij zijn en niks voelen, maar we maken ons absoluut geen zorgen."

Na het WK allround in Hamar van begin maart kon Wüst dezelfde blessure met rust genezen, omdat het seizoen voorbij was. Die optie is er nu niet, aan het begin van het cruciale olympische seizoen.

"Daarom zal het deze keer wat langer duren voordat het overgaat, maar we twijfelen er niet aan dat het straks weg is", aldus Tijssen. "Bij het olympisch kwalificatietoernooi eind december hebben we het er sowieso niet meer over. Dan moet het gewoon gebeuren, klaar."