De Jong voelt zich nog geen kopvrouw na succesvoller NK dan Wüst

"Ik vind dat Ireen nog steeds de kopvrouw van onze ploeg is", aldus De Jong zondag na haar zege op de 5 kilometer. De Friezin won vrijdag al de 3000 meter. "Dit is maar één weekend en van één weekend word je geen kopvrouw. Zo voel ik me in ieder geval niet."

De Jong geldt al jaren als een mogelijke opvolger van Wüst, maar tot dit weekend had ze de viervoudig olympisch kampioen nog nooit verslagen op een titeltoernooi. "Maar ik denk niet dat de verhoudingen tussen Ireen en mij nu zijn veranderd."

De Jong gaf wel toe dat het soms lastig is dat haar grote concurrente ook haar ploeggenote is. En dat er dit weekend weinig communicatie was tussen de twee. "Iedereen heeft spanning bij zo'n toernooi, dat merk je wel. Dit was nu eenmaal een heel belangrijk weekend dat de rest van je seizoen bepaalt."

"Als het niet hoeft, praat je dan niet heel veel met elkaar, maar na het weekend is het wel weer prima. Je hebt elkaar vooral nodig in zomer, dan probeer je hard te trainen en goed samen te werken. In de winter wordt dat lastiger, dan is schaatsen eigenlijk geen teamsport meer."

Tijssen

Rutger Tijssen was het op dat laatste punt niet helemaal eens met zijn pupil. "Ik denk dat schaatsen een individuele sport wordt als we in een wedstrijd zitten. Daarbuiten is het een teamsport", aldus de coach van Team Justlease.nl in gesprek met NUsport.

"Je houdt het niet vol om het de hele winter als individu te doen, omdat je dan domweg de sociale contacten mist met de teamgenoten met wie je een jaar op pad bent. Het klopt dat ze de afgelopen drie dagen voor zichzelf hebben gereden. Maar vanaf maandag gaan we weer terug in het teamproces."

"Ik zou dan ook niet weten waarom er iets verandert in de dynamiek tussen Ireen en Antoinette", vervolgt Tijssen. "Wat ik wil is dat we als ploeg ergens aan werken en dat we elkaar beter willen en durven te maken. En vervolgens zoeken ze op de battlefield maar uit wie de sterkste is."

Volgens Tijssen is het "teamproces" de kracht van zijn ploeg. "Natuurlijk moet Antoinette genieten van het feit dat ze nu 'Nederlands kampioen' achter haar naam heeft staan. Maar wat ik niet ga doen is de prestaties van Ireen of Antoinette uitvergroten en daardoor de een op een voetstuk plaatsen en de ander niet. Ik wil het niet op een weegschaal gaan leggen."

Ouwe bok

Wüst, die zondag op de 1000 meter een bronzen medaille toevoegde aan haar zilveren plakken op de 1500 en 3000 meter, stelde na de NK dat ze het geen enkel probleem vindt dat De Jong weer een stap heeft gezet.

"We moeten Martina Sablikova verslaan, dus dat is alleen maar mooi", doelde de Brabantse op haar eeuwige rivale uit Tsjechië. "Antoinette heeft nu een goed weekend gereden, maar dat is ook niet zo verrassend als je kijkt naar wat ze vorig seizoen al liet zien."

Wüst erkende dat De Jong binnen de ploeg vooral veel omgaat met haar leeftijdgenote Melissa Wijfje. "Maar ik kan met iedereen binnen de ploeg goed overweg. Ik ben een ouwe bok, maar meng me wel overal in."