Bergsma klopt Kramer op 10 kilometer bij NK, goud Verbij op 1000 meter

Bergsma startte in de slotrit en wist daardoor dat Kramer in het voorlaatste paar een tijd van 12.58,02 had neergezet. De olympisch kampioen bleef vrijwel de hele race onder het schema van Kramer en pakte het goud met 12.55,83.

Erik Jan Kooiman reed naar het brons. De ploeggenoot van Bergsma vocht een mooi duel uit met Kramer, maar moest de 31-jarige Fries laten gaan toen die met nog vier rondes te gaan versnelde.

Bergsma en Kramer werden de laatste vijf seizoenen om en om Nederlands kampioen op de langste afstand. Bergsma was de beste in 2012, 2014 en vorig seizoen, terwijl zijn provinciegenoot in 2013 en 2015 goed was voor goud. Kramer pakte tussen 2006 en 2009 al vier keer op rij de Nederlands titel op de 10 kilometer.

Bergsma revancheerde zich zondag voor zijn nederlaag een dag eerder op de 5 kilometer, toen hij achter Kramer genoegen moest nemen met zilver.

Kramer hoopt in februari bij de Winterspelen van Pyeongchang voor het eerst in zijn carrière olympisch kampioen 10 kilometer te worden. In 2010 werd hij in Vancouver gediskwalificeerd na een foute wissel en vier jaar later moest hij in Sochi achter Bergsma genoegen nemen met zilver.

World Cup

Jan Blokhuijsen bleef met 13.02,56 maar vijf seconden boven zijn persoonlijk record en dat leverde de Noord-Hollander een vierde plek op in Heerenveen. Marathonschaatser Jouke Hoogeveen eindigde in 13.10,08 als vijfde, waardoor hij zich net als Bergsma, Kramer, Kooiman en Blokhuijsen plaatste voor de wereldbeker.

De druiven waren zuur voor Simon Schouten, die op acht duizendsten van Hoogeveen zesde werd en zo naast kwalificatie voor de wereldbeker greep.

De 10 kilometer staat dit World Cup-seizoen één keer op het programma, over drie weken in het Noorse Stavanger. De top vijf van de NK-uitslag kwalificeert zich voor die wedstrijd.

Verbij

Op de 1000 meter prolongeerde Verbij zijn nationale titel. De 23-jarige schaatser van Team Plantina realiseerde met 1.08,30 de snelste tijd.

Verbij troefde Kjeld Nuis in een rechtstreeks gevecht af. De Zuid-Hollander, die van 2013 tot en met 2016 vier keer op rij NK-goud veroverde op de 1000 meter, moest 0,22 seconde toegeven op de wereldkampioen sprint.

Koen Verweij eiste met 1.08,96 het brons voor zich op. De Alkmaarder schreef afgelopen vrijdag wel de 1500 meter op zijn naam. Naast Verbij, Nuis en Verweij verzekerden ook Thomas Krol (1.09,22) en Pim Schipper (1.09,46) zich van deelname aan de eerste wereldbekerwedstrijden van dit seizoen.

Hein Otterspeer greep slechts drie honderdsten naast een World Cup-ticket en eindigde als zesde. Michel (1.09,95) en Ronald Mulder (1.10,04) kwamen niet verder dan de respectievelijk tiende en elfde tijd.

Hierdoor mag Michel Mulder op geen enkele afstand meedoen aan de eerste wereldbekerwedstrijden van dit seizoen. Op de 500 meter moest hij zich tevreden stellen met de negende plaats.

Massastart

Op de massastart zegevierde Koen Verweij. De 27-jarige Noord-Hollander troefde Arjan Schouten en Gary Hekman af. Sjaak Schipper en Bergsma eindigden als vierde en vijfde

Hekman kroonde zich vorig jaar nog tot nationaal kampioen op de massastart. Stroetinga mocht zich in 2013, 2014 en 2015 Nederlands kampioen noemen.

De massastart, in feite een verkorte versie van een marathonwedstrijd, maakt in februari bij Olympische Spelen in Pyeongchang voor het eerst deel uit van het schaatsprogramma. De wedstrijd in Thialf was geen NK-wedstrijd maar maakte deel uit van de nationale competitie die geldt als selectieprocedure voor de eerste World Cups.

Bij de vrouwen zegevierde Irene Schouten op de massastart. De 25-jarige schaatsster won ook de afgelopen vijf jaar.