Michel Mulder baalt dat hij hoogste snelheid niet kon verzilveren door pech

"De veer in mijn schaats brak en toen kon ik de laatste bocht niet houden", baalde Mulder na zijn race. "Je weet het nooit zeker natuurlijk, maar mijn gevoel zegt dat ik me bij de beste vijf had gereden zonder materiaalpech. Ik hoorde na afloop ook dat ik de hoogste topsnelheid van het veld had."

"Nu moet ik het zonder World Cups doen, terwijl ik zo graag met die andere jongens was meegegaan. Dit is zuur."

De 31-jarige Mulder reed met een kapotte schaats nog naar de negende tijd in Thialf (35,58). Voor de top vijf en een World Cup-ticket had hij ruim vier tienden harder moeten rijden.

"Dit is heel jammer", aldus zijn coach Gerard van Velde. "Michel ging met zestig kilometer per uur de laatste bocht in en als hij die bocht redelijk doorloopt, zit hij er gewoon bij."

"Dat er dan een veer kapot gaat... En het is al de tweede keer deze week. Donderdag bij een tempotraining was het hetzelfde verhaal. Michel zet misschien net wat meer druk op zijn veer dan de rest, maar toch."

Bevestiging

Plaatsing voor de eerste vier World Cups was een grote opsteker geweest voor Mulder, die twee zeer moeizame seizoenen achter de rug heeft waarin hij amper aan internationale wedstrijden mocht meedoen.

De sprinter keerde voor dit olympische seizoen na een jaar bij Team Victorie weer terug bij Van Velde. Dat leverde Mulder eind september bij een trainingswedstrijd in Inzell voor het eerst in tweeënhalf jaar weer een 34'er op de 500 meter op.

"Het is heel jammer dat hij bij de NK nu niet de bevestiging heeft gekregen van zijn groeiende vorm", stelde Van Velde. "Maar hij is gewoon heel goed momenteel. Dat kon je zaterdag ook zien aan zijn eerste driehonderd meter."

"Maar tegenslag hoort ook bij sport. Hij moet proberen hier niet te lang bij stil te staan, want dat helpt niet."

Michel Mulder start zondag nog op de 1000 meter bij de NK afstanden. Het programma van de slotdag begint om 13.00 uur met de 5 kilometer voor vrouwen.