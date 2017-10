Ter Mors: 'Kon eindelijk weer ouderwets doorrijden op 1500 meter'

"Ik had niet gedacht dat ik zo'n groot gat zou hebben met de rest", aldus Ter Mors, die 1.54,93 klokte in Thialf. Ireen Wüst pakte het zilver op meer dan een seconde (1.56,17), terwijl de winnares van brons Marrit Leenstra (1.56,65) ruim anderhalve seconde toegaf.

"Ik dacht voor deze NK dat de 1500 meter mijn moeilijkste afstand zou worden", zei Ter Mors. "Ik was daarom best wel zenuwachtig of het zou lukken, maar het ging verrassend makkelijk. Blijkbaar ben ik toch beter dan ik verwacht had. Dat is alleen maar goed voor mijn vertrouwen."

De 27-jarige Twentse was vooral tevreden over het feit dat ze in de laatste rondjes goed door kon blijven schaatsen. Ze had na een sterke eerste volle ronde van 28,3 twee keer maar een verval van 1,4 seconde op weg naar haar derde nationale titel op de schaatsmijl.

"Vorig seizoen waren mijn laatste 1500 meters niet mijn beste 1500 meters", stelde Ter Mors, die bij de WK afstanden in Gangneung in februari slechts vijfde werd. "Ik werd nooit meer echt wedstrijdfit nadat ik in december ziek werd en liep daardoor op de 1500 meter steeds tegen een muur op waar ik niet doorheen kwam."

"Ik had nu het idee dat ik eindelijk weer lekker ouderwets kon doorrijden, door de verzuring heen. Daar ben ik nog het meest tevreden over na deze race."

Knie

Ter Mors zei vrijdag al dat ze knieklachten (een overbelast peesje in haar rechterknie) heeft die waarschijnlijk dit olympische seizoen niet meer zullen verdwijnen.

"Maar daar heb ik me bij neergelegd. We hebben alles geprobeerd en het is zoals het is. Ik probeer er niet te veel energie aan te verspillen. Officieel zou ik acht weken niks moeten doen, maar dat kan ik natuurlijk niet doen in het olympische seizoen."

Ter Mors liep de kwetsuur een paar dagen voor de WK afstanden in Zuid-Korea op bij een warming-up.

"Sindsdien gaat het met ups en downs. Soms heb ik heel veel last en soms niet; zo gaan we als een rollercoaster onze weken door. De ene keer krijg ik last bij een krachttraining, dan bij een langebaantraining, dan bij een shorttracktraining… Er is geen touw aan vast te knopen. Maar op het ijs denk ik er niet aan, hoor."

Ter Mors, die vrijdag al de 500 meter won bij de NK, start zondag nog op de 1000 meter in Thialf.