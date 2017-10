Tiende Nederlandse titel Kramer op 5 kilometer, Ntab snelste op 500 meter

Kramer reed na Bergsma en bleef zijn hele rit onder het schema van zijn provinciegenoot. Met een tijd van 6.16,14 was hij ook op de streep sneller dan Bergsma (6.17,16). Diens ploeggenoot Erik Jan Kooiman pakte het brons in Thialf in een tijd van 6.19,59.

Bob de Vries (32) eindigde in 6.20,03 als vierde. De Nederlands kampioen van 2010 pakte net als de nummer vijf Jan Blokhuijsen (6.20,04) een wereldbekerticket.

Lotto-Jumbo-schaatsers Patrick Roest (zesde in 6.20,72) en Douwe de Vries (zevende in 6.20,86) vielen net buiten de de boot.

De top vijf op elke afstand bij de NK plaatst zich in principe (de KNSB heeft per afstand één aanwijsplek voor calamiteiten) voor de eerste vier World Cups in Heerenveen (10-12 november), Stavanger (17-19 november), Calgary (1-3 december) en Salt Lake City (8-10 december).

Record

Kramer was tussen 2006 en 2009 vier keer Nederlands kampioen op de 5 kilometer en ook de afgelopen vijf seizoenen won hij de nationale titel op zijn favoriete afstand. De 31-jarige Fries hoopt in februari bij de Winterspelen in Pyeongchang voor de derde keer op rij olympisch kampioen te worden op de 5000 meter.

De schaatser van Lotto-Jumbo heeft nu in totaal twintig nationale afstandstitels op zijn lange erelijst staan. Hij won ook zes keer de 10 kilometer, het onderdeel dat zondag nog op het programma staat, en vier keer de 1500 meter, de afstand waarop hij vrijdag derde werd in Thialf.

Kramer was al recordhouder wat betreft gouden medailles bij NK afstanden. Generatiegenoot Ireen Wüst staat voorlopig op de zestien nationale titels. Bij de mannen is Gerard van Velde de nummer twee op de eeuwige ranglijst met twaalf keer goud.

Kramer is ook de eerste schaatser met tien nationale titels op een afstand. De zes gouden medailles op een rij is nog geen record; Christine Aaftink was tussen de seizoenen 1989/1990 en 1995/1996 zeven keer op rij de beste op de 500 meter.

Ntab

Ntab wist op de 500 meter eveneens zijn Nederlandse titel te prolongeren. De sprinter van Team Plantina kwam in Thialf tot een tijd van 34,67.

Het verschil met nummer twee Ronald Mulder was miniem. De teamgenoot van Ntab kwam 0,02 seconden tekort voor het goud. Kai Verbij, eveneens van Team Plantina, eindigde in een tijd van 34,95 als derde.

Hein Otterspeer (35,13) en Jan Smeekens (35,15) completeerden de top vijf. Zij plaatsten zich daarmee net als Ntab, Ronald Mulder en Verbij voor de eerste World Cups van het seizoen.

Kjeld Nuis (zevende in 35,44), Jesper Hospes (achtste in 35,52) en Michel Mulder (negende in 35,58) wisten zich niet van een ticket te verzekeren. Regerend olympisch kampioen Michel Mulder had de pech dat de veer van zijn schaats in de laatste bocht brak.