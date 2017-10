De Jong overwint mentale barrière door Wüst eindelijk te verslaan

"Misschien heb ik wel een mentale barrière overwonnen", zei De Jong nadat ze bij de NK in Thialf op de 3 kilometer haar eerste nationale afstandstitel had veroverd. De rijdster van Team Justlease.nl was met een tijd van 4.05,59 nipt sneller dan nummer twee Wüst (4.06,13).

De Jong zit voor het derde seizoen in dezelfde ploeg als Wüst. De voormalig wereldkampioene bij de junioren geldt al jaren als een mogelijke opvolger van de viervoudig olympisch kampioene en zesvoudig wereldkampioene allround, maar de afgelopen jaren kwam ze steeds net tekort om Wüst ook daadwerkelijk te verslaan op een kampioenschap.

"Dit is een ontlading", gaf De Jong toe. "Ik heb veel aan Ireen als ploeggenote, maar soms is het ook wel lastig. Ze is natuurlijk de succesvolste Nederlandse olympiër ooit en is altijd de favoriet. Ze is al zo lang de nummer één."

"Het is niet zo makkelijk om daar tegenin te gaan, zeker als ploeggenote. Om het geloof te hebben dat je haar kunt verslaan. Deze titel is dus een nieuwe stap, een stap in de goede richting, en dat geeft een heel goed gevoel."

Blessure

Wüst moest vrijdag voor het eerst in vijf jaar de Nederlandse titel op de 3 kilometer aan een andere schaatsster laten, maar de zevenvoudig kampioene stapte daar vrij makkelijk overheen.

"Ik wist niet eens dat ik mijn achtste titel op de 3 kilometer had kunnen winnen. Natuurlijk wil je op een NK meedoen om de titels, maar er is maar één toernooi dit seizoen echt belangrijk'', doelde de 31-jarige Brabantse op de Olympische Spelen in februari in Pyeongchang.

Tobben

Wüst wist enkele weken geleden bovendien nog niet eens zeker of ze wel zou kunnen deelnemen aan de NK afstanden, omdat ze al enige tijd kampt met kleine mankementen aan haar lijf.

"Ik had eerst wat last van een onwillige buikspier en heup en daardoor miste ik wat controle over mijn linkerbeen. Ik loop al een tijdje een beetje te tobben, maar het is nu onder controle. Het komt goed, ik lig op schema. Voor nu is die tweede plek goed genoeg. Teleurgesteld ben ik eigenlijk niet.''

De Jong en Wüst strijden zaterdag op dag twee van de NK afstanden wederom tegen elkaar op de 1500 meter. Dat is het tweede onderdeel van de dag; het programma begon om 14.00 uur met de 5 kilometer voor mannen.