Verweij is na verrassend NK-goud wel klaar met 'Rusland-verhaal'

"Als we van een zogeheten comeback spreken, dan is dit wel een mooie comeback", zei Verweij in Heerenveen nadat hij voor het eerst sinds het WK allround van maart 2014 een individuele titel veroverd had.

De Noord-Hollander, die met 1.45,07 zijn snelste Thialf-tijd ooit noteerde op de 1500 meter, was de afgelopen twee winters mede door motivatieproblemen amper te zien op de ijsbaan. Hij sloeg het hele seizoen 2015/2016 over en reed vorig seizoen alleen mee bij de NK afstanden en het NK allround.

"Eigenlijk was het drie jaar geleden dat ik bij zo'n wedstrijd met topniveau aan de start stond", aldus Verweij. "Ik vond het dus wel spannend. Dat ik nu op plek één sta in Nederland, is voor mij ook een verrassing."

"Ik kwam van een nulpunt, dan is het moeilijk om terug te komen op topniveau. Ik heb altijd geloofd dat ik dat zou kunnen, maar het heeft wel even geduurd. Langer dan ik had gewild? Nou, ik denk dat dit wel het juiste seizoen is om me te laten zien", doelde Verweij op de Winterspelen van volgend jaar februari in Pyeongchang.

Plezier

De zilverenmedaillewinnaar op de 1500 meter bij de Spelen van 2014 in Sochi heeft naar eigen zeggen weer plezier in zijn sport. Dat komt niet in de laatste plaats door zijn keuze deze zomer om mee te trainen met de sterke Russische ploeg. Die staat onder leiding van Kosta Poltavets, die Verweij nog kent van hun gezamenlijke tijd bij TVM.

"Ik ben ouder en weet hoe ik me lichaam en mezelf moet voorbereiden. Daar heb ik bepaalde mensen om me heen voor nodig en ik denk dat ik die nu om heen heb weten te verzamelen."

De overstap naar de Russen kwam Verweij echter ook op veel kritiek te staan, aangezien de Russische sport vanwege een karrenvracht aan dopingonthullingen al enige tijd onder een vergrootglas ligt. Het is zelfs nog niet zeker of de Russische sporters deel mogen nemen aan de Spelen van Pyeongchang.

"Ik heb me niet veel aangetrokken van de kritiek", stelde Verweij. "Er zijn inmiddels heel veel stukken over geschreven en ik denk dat we nu wel een keer van dat 'Rusland-verhaal' af moeten. Natuurlijk, er zijn daar wat dingen gebeurd, maar daar heb ik vrij weinig mee te maken."

"In Nederland kon ik niet het juiste collectief om me heen verzamelen om de goede sporttechnische route te creëren. Ik heb vervolgens gekeken wie ik graag om me heen wilde hebben en dat was Kosta. Ik ken hem en weet wat ik aan hem heb. Als Kosta de Chinese ploeg had getraind, dan had ik nu bij de Chinese ploeg gezeten."

Discussie

Na zijn zege op de 1500 meter bleek evenwel dat het 'Rusland-verhaal' voorlopig nog niet zo makkelijk zal verdwijnen. Analisten Erben Wennemars en Mark Tuitert hadden bij de NOS een discussie over de keuze van Verweij.

"Wat moet ik erover zeggen? Ik doe het voor mezelf, niet voor hen", zei Verweij toen hij geconfronteerd werd met die discussie. "Of Erben Wennemars en Mark Tuitert het eens zijn met mijn besluit of niet, het is wel prima."

"Ik moet niet kijken naar wat anderen vinden, want dan wordt het allemaal wel erg zwaar. Ik heb een heel mooie zomer gehad met de Russische ploeg en gezien de tijden en races tot nu toe dit seizoen ben ik op de goede weg."