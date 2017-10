Wereldkampioen Nuis schaamt zich kapot na zesde plaats op 1500 meter

"Ik schaam me kapot", liet de 27-jarige Nuis in gesprek met de NOS aan duidelijkheid weinig te wensen over.

De Zuid-Hollander kende vorige winter zijn beste seizoen ooit. Hij werd voor het eerst wereldkampioen (op de 1000 en de 1500 meter) en boekte vijf wereldbekerzeges op de 1000 meter en drie op de 1500 meter.

Bij de start van het schaatsseizoen kende Nuis vrijdag op de 1500 meter echter direct een misser bij de start en dat kon hij niet meer rechttrekken in de rest van de race. Met een tijd van 1.47,20 moest hij Koen Verweij (1.45,07), Thomas Krol (1.45,35), Sven Kramer (1.46,50), Lucas van Alphen (1.46,70) en Marcel Bosker (1.46,83) voor zich dulden.

"Het was een héél slechte race, het leek wel of ik op natuurijs reed", baalde Nuis. "Na de start brak mijn schaats volledig onder me weg, stond ik volledig recht overeind en was het hakken tot de finish. En door de slechte omstandigheden ging ik ook nog stuk. Ik ben niet trots op mezelf."

World Cups

Omdat alleen de top vijf van de NK zich plaatst voor de eerste vier wereldbekers van het seizoen zal Nuis normaal gesproken in Heerenveen, Stavanger, Calgary en Salt Lake City niet mee mogen doen aan de 1500 meter.

Dat is geen ideale voorbereiding op de Olympische Winterspelen van volgend jaar februari in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

"Ik heb nu een reserveplek op de 1500 meter voor de World Cups, daar zit je niet op te wachten", aldus Nuis. "Ook als ik geen goede race rijd, moet ik nog op het podium komen, of in ieder geval in de top vijf. Nu ben ik voorbijgereden, dat doet pijn."

Nuis krijgt zaterdag op de 500 meter kans op revanche, al zal zijn focus vooral liggen op de 1000 meter van zondag in Heerenveen.