Verweij pakt goud bij verrassende 1500 meter op NK afstanden

Verweij, die eerder deze maand in een trainingswedstrijd in Inzell al indruk maakte door 1.44,70 te noteren op de schaatsmijl, reed vrijdag met 1.45,07 zijn snelste tijd ooit op het ijs van Thialf.

Thomas Krol (zilver in 1.45,35) en titelverdediger Sven Kramer (1.46,50) completeerden het verrassende podium in Heerenveen. Lucas van Alphen (1,46,70) en de pas 20-jarige Marcel Bosker (1.46,83) werden respectievelijk vierde en vijfde.

Wereldkampioen Kjeld Nuis maakte een grote misser bij de start en kwam niet verder dan de zesde tijd (1.47,20). Hij zal daardoor normaal gesproken niet mogen deelnemen aan de 1500 meter bij de eerste vier wereldbekers deze winter.

Blokhuijsen

Ook Jan Blokhuijsen (zevende in 1.47,46) en Patrick Roest (achtste in 1.47,80) vielen buiten de boot. Roest pakte vorig seizoen nog NK-brons op de 1500 meter.

De top vijf op elke afstand bij de NK plaatst zich in principe (de KNSB heeft één per afstand aanwijsplek voor calamiteiten) voor de eerste vier World Cups in Heerenveen (10-12 november), Stavanger (17-19 november), Calgary (1-3 december) en Salt Lake City (8-10 december).

Sochi

Verweij kende drie lastige seizoenen na de Winterspelen van Sochi, maar lijkt in aanloop naar de Spelen van Pyeongchang volgend jaar februari weer in topvorm.

De schaatser van Team Platina, die vooral meetraint met de Russische selectie, was één keer eerder Nederlands kampioen op de 1500 meter. Dat was vier jaar geleden in het vorige olympische seizoen. Hij pakte vervolgens olympisch zilver in Sochi.

In de vorige twee winters waren de NK afstanden nog tussen kerst en oud en nieuw, maar in dit seizoen is dan het cruciale olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf.