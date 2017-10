De Jong troeft Wüst af op 3000 meter, Ter Mors wint 500 meter bij NK

De Jong kwam onder zware omstandigheden in Heerenveen tot een tijd van 4.05,59 op de 3 kilometer. Wüst, die kampt met een lichte buikspierblessure en daarom later op de vrijdagavond de 500 meter oversloeg, reed in de slotrit lang onder het schema van haar teamgenote, maar moest in 4.06,13 genoegen nemen met zilver.

Het brons ging in 4.06,31 naar Irene Schouten, terwijl Carlijn Achtereekte (4.06,42) net naast het podium viel. De 39-jarige Carien Kleibeuker, bezig aan haar laatste winter als topschaatsster, eindigde als vijfde in 4.09,55 en mag ook naar de eerste wereldbekers.

De top vijf op elke afstand bij de NK plaatst zich in principe (de KNSB heeft per afstand één aanwijsplek voor calamiteiten) voor de eerste vier World Cups in Heerenveen (10-12 november), Stavanger (17-19 november), Calgary (1-3 december) en Salt Lake City (8-10 december).

Marije Joling (4.09,63) kwam acht honderdsten tekort voor een World Cup-ticket. Melissa Wijfje eindigde in 4.09,69 als zevende en moet ook toekijken bij de eerste wereldbekers 3 kilometer.

Nauta

Wüst was in 2005, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 en 2016 de beste op de 3 kilometer bij de NK. De 31-jarige Brabantse hoopt volgend jaar februari in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang voor de derde keer - na 2006 en 2014 - olympisch kampioene te worden op de 3000 meter, maar moest bij de eerste echte krachtmeting van het seizoen haar meerdere erkennen in De Jong.

De allroundster uit Friesland was de afgelopen twee seizoenen goed voor NK-zilver op de 3 kilometer, achter Wüst. Het is voor De Jong haar eerste titel op een NK afstanden.

Yvonne Nauta, die vorig seizoen NK-brons veroverde op de 3000 meter, is er dit weekend niet bij in Heerenveen. De Friezin van Lotto-Jumbo herstelt nog van een meervoudige beenbreuk die ze in mei opliep bij een training.

In de vorige twee winters waren de NK afstanden nog tussen kerst en oud en nieuw, maar in dit seizoen is dan het cruciale olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf.

Ter Mors

Ter Mors klokte in Thialf op de 500 meter een tijd van 38,51 en kroonde zich daarmee voor het tweede jaar op rij tot Nederlands kampioene.

Ter Mors klopte Marrit Leenstra in een rechtstreeks duel. Die Friezin werd in 38,88 uiteindelijk tweede. De derde podiumstek ging naar Sanneke de Neeling, die in 39,26 over de streep kwam.

Nummer vier Letitia de Jong (39,29) en nummer vijf Janine Smit (39,38) mogen met Ter Mors, Leenstra en De Neeling meedoen aan de eerste World Cups.