Shorttracker Knegt wil komende zomer deelnemen aan NK autocross

De 28-jarige Knegt kocht onlangs een crossauto, waarmee hij in de zomer wil gaan racen. "Ik heb de auto gekocht van iemand die altijd aan crosses heeft meegedaan", zegt hij tegen Leeuwarder Courant.

De kanshebber op olympisch goud bij het shorttrack heeft serieuze plannen als coureur. "Ik koop geen rommel waar ik laatste mee word. De rallywagen die ik heb gekocht komt uit 1999. Ik moet hem nog helemaal opknappen", vertelt de Fries.

Het NK autocross gaat over zes weekenden in de zomer. Het zal de shorttrackcarrière van Knegt niet in de weg staan.

"Misschien mis ik de laatste twee races doordat ik dan op trainingskamp moet voor het nieuwe shorttrackseizoen. Dat is dan helaas niet anders. Het is een eenmalig uitstapje. Na de zomer verkoop ik de crosswagen weer."

De Winterspelen in Pyeongchang beginnen op 9 februari en duren tot de 25e van die maand. In 2014 veroverde Knegt brons op de 1000 meter. Dat was de eerste olympische shorttrackmedaille ooit voor Nederland