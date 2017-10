Bloemen verbreekt op 10 kilometer elf jaar oud baanrecord Kramer

De tot Canadees genaturaliseerde Nederlander klokte een tijd van 12 minuten en 46,83 seconden en was daarmee bijna vijf seconden sneller dan de 12.51,60 die Kramer in maart 2006 in Calgary reed.

"Ik wilde mezelf uitdagen en vocht de hele race voor een goede tijd. Het ijs was in prima staat, dus ik kon schaatsen zoals ik het gepland had. Het was heel constant en ik bewijs dat ik klaar ben voor het seizoen", aldus Bloemen, die in 2015 ook al het wereldrecord van Kramer afsnoepte en in Salt Lake City 12.36,30 reed.

Kramer viel dat mondiale record van Bloemen begin dit jaar aan bij de WK afstanden in Zuid-Korea en kwam uit op 12.38,89. Geen wereldrecord, maar wel de beste tijd ooit gereden op een laaglandbaan.

Bloemen is in februari één van de geduchte concurrenten van Kramer bij de Spelen van Pyeongchang. Een andere Nederlander, Jorrit Bergsma, is regerend olympisch kampioen op de tien kilometer.