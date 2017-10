Wüst wil 'uniek olympisch rijtje' afmaken in Pyeongchang

"Toen ik in 2014 na de Spelen van Sochi in het vliegtuig zat, dacht ik al: hoe kan ik over vier jaar weer met goud naar huis gaan?", aldus Wüst. "De passie om de beste te willen zijn heb ik altijd gehad, en heb ik nu nog steeds."

Rutger Tijssen, de coach van de Brabantse bij Team Justlease.nl, beaamt de woorden van zijn pupil. "Ik heb Ireen nog nooit hoeven motiveren voor een race. Als de schijnwerpers aan staan, hoef je Ireen niet te motiveren."

De Brabantse hoopt in februari in Pyeongchang "de cirkel rond te maken" door bij vier Olympische Spelen op rij minimaal één titel te veroveren, een prestatie die nog nooit door een Nederlandse sporter is neergezet.

Wüst pakte in 2006 als 19-jarige verrassend goud op de 3 kilometer, vier jaar later was ze de beste op de 1500 meter en in 2014 werd ze olympisch kampioen op de 3000 meter en de ploegachtervolging. "Als ik in Pyeongchang weer goud pak, zou dat een heel uniek rijtje zijn."

Blauwdruk

Toch is het maar zeer de vraag of Wüst na de Spelen tevreden zal zijn met 'slechts' één olympische titel.

De drievoudig zilverenmedaillewinnares van Sochi (1000, 1500 en 5000 meter) won afgelopen februari bij de WK afstanden op de olympische baan van Gangneung goud op de 3 kilometer en de ploegachtervolging en zilver op de 1500 meter en op die afstanden wil ze bij de Spelen op het hoogste podium staan.

"Ik ga voor drie keer goud, en dat is niet onrealistisch gezien mijn vorige seizoen", stelt Wüst. "De vorige winter was een blauwdruk voor mijn olympische seizoen en toen heb ik bijna alles gewonnen wat ik wilde winnen, behalve de 1500 meter op de WK. Dat geeft me heel veel vertrouwen voor het komende seizoen."

Team Justlease.nl

Einde

Een verandering ten opzichte van de vorige winter is dat Wüst bij de Spelen ook hoopt te starten op de 1000 en 5000 meter, afstanden die ze in februari bij de WK liet schieten omdat dat toernooi maar vier dagen duurde. De zesvoudig wereldkampioene allround hoopt zo net als in Sochi liefst vijf afstanden te schaatsen.

"Ik rijd de 5 kilometer niet bij de NK afstanden, maar wel bij het olympisch kwalificatietoernooi eind december", aldus Wüst. "Als ik goed ben, kan ik ook op die afstand een medaille winnen, zoals in Sochi."

Het is die haast grenzeloze ambitie die Tijssen af en toe moet afremmen. "Vorig seizoen heb ik heel duidelijk gezegd: we rijden geen 1000 meter bij de WK", zegt de coach. "Maar als Ireen zich bij het OKT plaatst voor alle vijf de onderdelen, wordt het heel moeilijk om een afstand te laten schieten."

Op die manier moet Wüst een perfect einde kunnen schrijven van haar olympische loopbaan, want de Brabantse zal er in 2022 niet meer bij zijn in Peking.

"Maar ik wil na dit seizoen sowieso nog twee jaar schaatsen op het hoogste niveau", stelt Wüst. "Ik voel dat ik mezelf nog altijd kan verbeteren. Daar ben ik wel een beetje verbaasd over. Hoe ouder, hoe gekker, zou je kunnen zeggen."