Blokhuijsen vindt praten over olympisch goud weer reëel

"Zo goed als ik me nu voel, heb ik me al een aantal jaar niet gevoeld", aldus Blokhuijsen vrijdag bij de presentatie van zijn ploeg Team Justlease.nl in gesprek met NUsport.

De Noord-Hollander, die in 2014 in Sochi olympisch goud pakte op de ploegachtervolging en zilver op de 5 kilometer, is een week voor echte start van het olympische seizoen - de NK afstanden - dan ook duidelijk over zijn doel volgend jaar februari in Pyeongchang: goud op een individuele afstand.

"Ik heb altijd durven uitspreken dat ik voor het hoogste ga, ik ben sporter om te winnen, om prijzen te pakken", zegt Blokhuijsen. "De afgelopen jaren was het alleen niet heel reëel voor mij om voor goud te gaan. Dit seizoen wil ik het weer zo reëel mogelijk maken. Daar heb ik alles aan gedaan en ik sta er goed voor."

Motivatieproblemen

Blokhuijsen kende na de voor hem succesvolle Spelen in Sochi door motivatieproblemen een lastig post-olympisch seizoen. De afgelopen twee winters krabbelde hij weer op - met onder meer twee keer brons bij het WK allround - maar hij bleef nog wel een stukje verwijderd van zijn topniveau.

"Als je tien jaar lang naar een bepaald niveau toe hebt gewerkt en dan zogezegd een sprong in het diepe maakt, dan kost het heel veel tijd om weer terug te komen", legt Blokhuijsen uit. "Ik merkte dat er links en rechts wat twijfel was bij Jan", zegt Rutger Tijssen, sinds vorig seizoen de coach van Blokhuijsen. "Maar ik denk dat de concurrentie nu wel degelijk weer rekening met hem houdt."

Tijssen weet echter ook dat de 5 kilometer, de favoriete afstand van Blokhuijsen, al jaren gedomineerd wordt door tweevoudig olympisch kampioen Sven Kramer.

"Maar waarom kan Jan niet iemand verslaan die ongenaakbaar lijkt?", vraagt de coach zich hardop af. "Wordt dat makkelijk? Nee. Is het realistisch? Er is altijd een kans. We gaan dus voor goud. Als je die passie niet hebt, wordt het een moeilijke wedstrijd."

Enkelbreuk

De olympische voorbereiding van Blokhuijsen werd begin juni verstoord toen bleek dat hij drie weken eerder een breukje in zijn enkel had opgelopen bij een trainingskamp op Mallorca.

De enkel van de allrounder moest enkele weken in het gips, maar uiteindelijk heeft dat hem amper wat gekost richting de Spelen. "De revalidatie is heel goed gegaan", aldus Blokhuijsen.

"Ik voel me momenteel ontzettend fit en dat geeft veel voldoening. In trainingen verbaas ik mezelf soms weer. Dat is gaaf, daar doe ik het voor. Ik heb gewoon heel veel zin in het nieuwe seizoen. Ik benader mijn sport weer zo: ik vind het ontzettend tof om te doen."