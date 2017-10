Coach Orie denkt dat Kramer weer beter is dan vorig seizoen

"Ja, hij is op dit moment fysiek weer beter dan vorig seizoen, en dat kan ik ook laten zien", doelt bewegingswetenschapper Orie in gesprek met NUsport op de vele metingen die hij uitvoert bij zijn schaatsers.

"Ik weet daardoor hoeveel hij beter is dan vorig jaar, maar dat ga ik niet vertellen", zegt de coach van Lotto-Jumbo met een glimlach. "Of het een significant verschil is? Ha, ik vind van wel."

Kramer zelf "kan niet ontkennen" dat hij zich goed voelt anderhalve week voor de eerste grote afspraak van het seizoen, de NK afstanden in Thialf. De drievoudig olympisch kampioen verbrak afgelopen weekend nog het baanrecord op de 5 kilometer in Inzell (6.11,40), een week nadat hij in Zuid-Duitsland al een Nederlands en baanrecord noteerde op de 3000 meter (3.37,45).

"Niet alle metingen die we in de ploeg doen zijn honderd procent te vertalen naar het ijs, maar ik ben het er wel mee eens dat het weer beter gaat met mij", aldus Kramer. "Maar dat betekent niet altijd dat het ook in klinkende resultaten zichtbaar zal zijn."

Motivatie

Kramer noch Orie is verbaasd dat de meest succesvolle schaatser van zijn generatie ook na zijn dertigste nog altijd sterker wordt.

"Ik heb me er juist altijd over verbaasd dat mensen denken dat je niet beter kunt worden als je wat ouder wordt", stelt Orie. "Ik geloof niet dat je op de dertigste, 31e of 35e oud bent. Ik geloof wel dat de motivatie een keer stopt. Dat is het probleem, het zit dus vooral in het mentale aspect."

Kramer, die vorig seizoen zijn negende Europese en wereldtitel allround pakte en wereldkampioen werd op de 5 en 10 kilometer, benadrukt dat hij mentaal nog net zo sterk is als altijd, en misschien wel sterker.

"Als je ouder wordt, krijg je ook meer ervaring. Ik kan nu meer op routine doen en haal wat vaker mijn schouders op bij bepaalde zaken. Daardoor heb ik meer rust en kan ik meer kwaliteit in de trainingen stoppen."

Geslaagd

Dat moet volgend jaar februari in Pyeongchang leiden tot de meest succesvolle Spelen ooit voor Kramer. De Fries - die in 2006 olympische zilver en brons pakte, in 2010 goed was voor goud en brons en in 2014 voor twee keer goud en één keer zilver - is duidelijk over zijn doel in Zuid-Korea. "Mijn Spelen zijn geslaagd als ik met drie keer goud naar huis ga."

"De verwachtingen zijn hooggespannen, maar ik heb geen keuze", beseft Kramer. "Ik kan wel proberen om de verwachtingen te temperen, maar dat is een mission impossible. Dat hoort bij mijn werk, en dat zal het komende halfjaar ook echt niet minder worden."

De Nederlands recordhouder op de 5 en 10 kilometer zal zich vooral richten op die twee lange afstanden, plus de ploegenachtervolging. Het verloop van het seizoen zal moeten uitwijzen of hij ook nog zal starten op de 1500 meter en de massastart.

De 10 kilometer is de meest beladen afstand, omdat Kramer in 2010 door zijn beruchte fout bij het wisselen werd gediskwalificeerd en vier jaar later verrassend werd geklopt door Jorrit Bergsma.

"Maar met alleen goud op de 10 kilometer in Pyeongchang zou ik geen genoegen nemen. En twee keer goud zonder de titel op de tien vind ik ook niet leuk. Ik weet hoe moeilijk het is, drie keer goud, maar ik loop er niet voor weg. Moet ik dan zeggen dat ik bij de Spelen voor één keer goud ga? Dat is voor mij een onmogelijke uitspraak.''