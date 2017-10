Nuis: 'Gaat me niet nog een keer gebeuren dat ik Spelen misloop'

"Ik weet hoe het is als je niet op de Spelen staat, dat gaat me niet nog een keer gebeuren", aldus de 27-jarige Nuis dinsdag in Den Bosch bij de presentatie van zijn ploeg Lotto-Jumbo.

De Zuid-Hollander was acht jaar geleden als 20-jarig talent door een derde plek op de 1000 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) al dicht bij zijn olympische debuut, maar omdat hij geen zogenaamde nominatie achter zijn naam had staan, ging het derde ticket naar nummer vier Mark Tuitert.

Eind 2013 werd Nuis vierde (1500 meter), zesde (1000 meter) en vijfde (500 meter) bij het OKT, wat niet genoeg was voor olympische kwalificatie. Op de 1500 meter kwam hij twee honderdsten tekort om naar Sochi te mogen.

"Het was een samenloop van omstandigheden", kijkt Nuis terug op de grote teleurstelling van vier jaar geleden. "Ik had toen een goed voorseizoen, maar werd twee weken voor het OKT heel erg ziek en daar heb ik te lang mee rond gelopen. Daardoor ging ik aan mezelf twijfelen en stond ik niet met voldoende vertrouwen aan de start van dat toernooi."

Sportpsycholoog

Nuis, die naar eigen zeggen altijd alleen maar motivatie heeft gehaald uit het missen van de voor Nederland zo succesvolle Winterspelen van Sochi, weet zeker dat dat hij eind december bij het komende OKT niet nog een keer zo zal verkrampen.

"Nee, want bij een WK afstanden heb je ongeveer dezelfde druk en daar pakte ik afgelopen februari twee keer goud", doelt hij op zijn wereldtitels op de 1000 en 1500 meter op de olympische baan van Gangneung. "Te gretig zijn werkt niet bij mij, ik moet het uit de ontspanning halen. Dat heb ik nu goed op orde."

Dat komt deels doordat Nuis vorig jaar begonnen is het met het bezoeken van een sportpsycholoog. "Dat was op eigen initiatief", legt de pupil van Jac Orie uit. "Soms ga ik één keer per week, soms één keer per maand, net hoe het uitkomt. En het gaat hartstikke lekker."

"Als het goed gaat, is het simpel om vertrouwen uit je ritten te halen. Maar soms gaat het nu eenmaal wat minder en daar moet je dan ook wat mee doen. Ik ben ervan overtuigd dat de manier waarop ik het nu doe supergoed voor me werkt en dat het alleen maar beter zal worden. Ik word rustig van en haal vertrouwen uit de mentale begeleiding."

Druk

Toeval of niet, Nuis wist vorig seizoen na drie zilveren en twee bronzen medailles eindelijk goud te winnen bij een WK afstanden, en direct was het twee keer raak. De Nederlands recordhouder op de 1000 en 1500 meter zal daardoor volgend jaar februari bij de Spelen in Pyeongchang een van de grote favorieten zijn voor goud op zijn twee favoriete afstanden.

"Het is een heerlijk gevoel om twee keer wereldkampioen te zijn, die titels geven me rust", aldus Nuis. "Maar natuurlijk zorgen ze ook voor druk. Ik denk toch: als ik bij de Spelen hetzelfde laat zien als bij de WK, dan win ik daar ook twee keer goud."

De sprinter heeft in aanloop naar de NK afstanden, die van 27 tot en met 29 oktober worden gehouden in Heerenveen, in ieder geval al laten zien dat het met de vorm wel goed zit. Op 7 oktober verbrak hij met een tijd van 1.08,24 het baanrecord op de 1000 meter in Inzell.

"Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ik nu al dit niveau zou hebben, dat is een lekker begin van het seizoen", zegt Nuis. "Maar mijn seizoen is pas geslaagd als ik olympisch kampioen ben."