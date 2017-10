Ronald Mulder: 'Kulizhnikov de te kloppen man in olympisch seizoen'

De 31-jarige sprinter van Team Plantina is onder de indruk van wat de Rus tot dusver heeft laten zien in de trainingswedstrijden. Zo klokte hij zaterdag 34,95 op de 500 meter in Inzell.

"Hij staat er goed voor. Ik heb hem in Inzell gezien en daar was hij als enige in staat om snel te openen. Hij is de te kloppen man", zei Mulder woensdag bij de presentatie van Team Plantina.

Om internationaal de strijd aan te kunnen is Mulder blij met de concurrentie die hij met broer Michel, Kai Verbij en Dai Dai Ntab bij zijn eigen ploeg heeft.

"Als je Kulizhnikov wil verslaan, heb je elkaar nodig om een heel hoog niveau te bereiken. Uiteindelijk wil je naar de Spelen en olympisch kampioen worden", aldus de winnaar van olympisch brons op de 500 meter in 2014.

"Het niveau binnen onze ploeg is heel hoog en dat moet ook. Met een tijd van 34,9 ga je je niet plaatsen voor de Spelen. Iedereen moet weer een stap zetten en ook die Russen willen verslaan."

33'er

Het persoonlijk record van Mulder op de 500 meter staat op 34,08 en de Zwollenaar hoopt ooit onder de 34 seconden te duiken, maar beseft ook dat die wens dit seizoen niet de prioriteit heeft.

Mede daardoor slaat hij de World Cup op de snelle baan van Salt Lake City in december - mits hij zich daarvoor kwalificeert - wellicht over doordat het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) daar relatief vlak achteraan komt.

"Ik twijfel er nog over. Het zit dicht op het OKT en je zit met World Cups in Calgary en Salt Lake achter elkaar dan echt in die tijdzone. Het gaat dit jaar niet om de 33'er, maar om de olympische titel."

Mulder hoopt dat hij de lijn van vorig seizoen door kan trekken, toen hij in december en februari goede maanden kende. "De opbouw is dit seizoen redelijk gelijk", vergelijkt hij.

"Vorig jaar was er met kerst het NK sprint en in februari de WK afstanden. Op die momenten moet je goed zijn. Vorig jaar is me dat aardig gelukt, dat neem ik mee voor dit jaar."

1000 meter

Hoewel de 500 meter zijn specialiteit is, focust Mulder zich ook op de 1000 meter. "De kans dat er drie pure 500 meterrijders naar de Spelen gaan is niet zo heel erg groot", beseft hij.

"Maar als je in vorm bent, kun je ook een heel goede 1000 meter rijden. Dat is voor mij ook een heel belangrijk doel. Daar kijk ik zeker naar."

De sprinter van Team Plantina voelt zich in ieder geval topfit. "Ik ben wat ouder en leer mijn lijf perfect kennen. Ik weet wat ik wel kan en wanneer ik even wat gas terug moet nemen."

Deelname aan de eerste vier World Cups is te verdienen op 27, 28 en 29 oktober bij de NK afstanden in Heerenveen. Het OKT vindt van 26 tot en met 30 december eveneens in Thialf plaats.