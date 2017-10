Wereldkampioen Verbij voelt 'totaal geen druk' in belangrijk olympisch jaar

"Ik voel totaal geen druk. Ik heb laten zien dat ik echt goed ben en ik denk dat veel mensen nu naar mij kijken, maar dat is normaal", zei de 23-jarige sprinter woensdag bij de presentatie van Team Plantina in Hilversum tegen NUsport.

"Ik moet mezelf geen onnodige druk opleggen. Ik moét me niet plaatsen voor de Spelen, maar wíl me plaatsen. Ik weet dat er vrij weinig mensen zijn die me voorbij gaan als ik gewoon een goede race rijd."

Verbij, die zich net als vrijwel alle rijders eerst wil plaatsen voor de eerste wereldbekers van het seizoen om zich vervolgens vol te focussen op het olympische kwalificatietoernooi van eind december, weet dat zijn status zomaar kan veranderen als hij even niet scherp is.

"De kaarten worden opnieuw geschud en er kunnen zomaar nieuwe namen tussen komen. Michel Mulder, van wie we misschien niet hadden verwacht dat hij zijn oude niveau weer zou halen, reed bijvoorbeeld ineens een heel goede 500 meter (hij klokte 34,94 in Inzell, red.)."

Motiveren

Hoewel er met Michel en Ronald Mulder en Dai Dai Ntab stevige concurrentie is voor Verbij binnen Team Plantina, ziet de wereldkampioen het vooral als voordeel om met hen te trainen. De sprinter heeft bijvoorbeeld baat bij de ervaring van de broers Mulder.

"Het zijn snelle gasten, dus voor het korte werk is het handig en ik kan veel van ze leren. Het zijn leuke jongens die me extra motiveren. Als ik bijvoorbeeld alleen met Dai Dai trainde, was het voor mij iets lastiger. Ik moest dan natuurlijk meer kopwerk doen en hij heeft een heel andere slag."

Desondanks is het - vooral doordat het een olympisch seizoen betreft - volgens Verbij lastig om elkaars teamgenoot én concurrent te zijn. "Ik denk dat iedereen het zo ervaart. Je weet dat er heel weinig plekken zijn voor de Spelen; drie op de 500 en drie op de 1000 meter", zegt hij.

"Het is vooral op de sprint heel spannend, waar het verschil klein is en het niveau breed. Het is een beetje dubbel. We gunnen het elkaar heel erg, maar het liefst wil je er zelf staan. Die strijd merk je niet echt, maar is er wel."

Bij de NK afstanden in Heerenveen zijn op 27, 28 en 29 oktober tickets voor de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen te verdienen. Bij het OKT, dat van 26 tot en met 30 december duurt, wordt bepaald welke schaatsers naar de Spelen in Pyeongchang gaan.