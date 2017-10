Michel Mulder voelt topvorm naderen door 'hoger niveau dan ooit' bij Plantina

De 31-jarige Zwollenaar voegde zich afgelopen zomer bij Team Plantina - waar ook broer Ronald onder contract staat - en maakte eind vorige maand direct indruk door bij de eerste trainingswedstrijd in Inzell onder de 35 seconden te rijden op de 500 meter: 34,94.

"Of ik mezelf verbaasd heb? Dat kun je wel zeggen. Die piek komt ook door de jongens waar ik nu mee train", zei de regerend olympisch kampioen woensdag in Hilversum bij de presentatie van Team Plantina, waarvoor naast broer Ronald ook topsprinters Kai Verbij en Dai Dai Ntab rijden.

Hoger

"Ik heb al vaker met Ronald in een ploeg gezeten, maar de drie jongens waar ik nu mee rijd hebben allemaal al eens een World Cup gewonnen. Het niveau is hoger dan ik ooit heb meegemaakt."

Mulder beseft wel dat zijn scherpe tijd in Inzell nog helemaal niets zegt richting de Spelen. "Ik moet realistisch zijn, het is nog vroeg in het seizoen. Na het NK van eind oktober is het duidelijk hoe de kaarten zijn geschud en na het olympisch kwalificatietoernooi (OKT, red.) weet je wie er wel en niet naar de Spelen gaan."

World Cups

Het eerste doel van Mulder, die in de afgelopen twee jaar mede door blessures ontbrak op de grote internationale toernooien, is om zich te kwalificeren voor de komende World Cup-cyclus.

"Dat is het enige waar ik nu mee bezig ben", zegt hij. "Natuurlijk zit het OKT ook in mijn achterhoofd, maar op basis waarvan moet ik me daar nu al druk om maken? Ik weet nu dat ik fysiek goed genoeg ben om hard te schaatsen, maar ik geloof dat je de World Cups nodig hebt om weer mee te doen om te prijzen."

"Als je daar ontbreekt, moet je in een heel andere entourage gaan rijden in Thialf in plaats van in Calgary of Salt Lake City. Dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan om dezelfde jongens er bij het OKT nog even af te rijden."

Dringen

Hoewel Mulder prettig traint met zijn concurrenten bij Plantina, beseft hij dat iedereen uiteindelijk voor zichzelf rijdt in het traject richting de Spelen in Pyeongchang.

"Het wordt dringen en dat merk je wel. De spanning en de focus is er iets meer dan in andere seizoenen. Je weet dat je concurrenten van elkaar bent en dat niet iedereen naar de Spelen zal gaan", aldus de sprinter.

"Dat hoort bij het schaatsen in Nederland, het is vechten voor iedere plek. Maar dat neemt niet weg dat je elkaar nodig hebt om het maximale uit jezelf te halen. Je moet goed kunnen samenwerken tot het startschot klinkt bij de wedstrijden."

Mulder denkt dat zijn ervaring wellicht een voordeel is bij de wedstrijden waarin het er echt om gaat. "Ik weet hoe het is, en ook hoe vreselijk het is. Al heb je er meer dan dat je het in het verleden al een keer goed hebt gedaan dan dat het per se met je leeftijd te maken heeft."

Op 27, 28 en 29 oktober zijn bij de NK afstanden in Heerenveen tickets voor de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen te verdienen. Het OKT, dat vijf dagen duurt, begint op 26 december en is eveneens in Thialf.