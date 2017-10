Knegt verovert zilver op 500 meter bij wereldbeker in Dordrecht

De 28-jarige Nederlander hoefde alleen de Canadees Samuel Girard voor zich te dulden. De Zuid-Koreaan Dae Heon Hwang greep het brons.

Knegt lag na de start vierde van de vijf finalisten. Hij haalde de Hongaar Shaoang Liu in en drukte op het laatste rechte stuk zijn schaats net voor Hwang over de finish.

Eerder op de dag had Knegt nog naast een medaille gegrepen op de 1500 meter. Vorige week bij de wereldbekerwedstrijden in Boedapest veroverde de Fries nog het brons op dat onderdeel.

Daan Breeuwsma en Dylan Hoogerwerf, de andere twee Nederlanders die meededen aan de 500 meter, sneuvelden al in de kwartfinales.

Van Kerkhof

Bij de vrouwen slaagde Yara van Kerkhof er niet in om een medaille te pakken op de 500 meter. De 27-jarige Nederlandse kwam in de finale ten val en moest genoegen nemen met de vierde plek.

De zege ging naar de Canadese Marianne St-Gelais, voor haar landgenote Kim Boutin. De Italiaanse Martina Valcepina pakte het brons.

Suzanne Schulting en Lara van Ruijven werden al uitgeschakeld in de voorrondes.

Relay

De Nederlandse aflossingsteams haalden allebei de finale, die zondag worden afgewerkt.

Van Kerkhof, Jorien ter Mors, Schulting en Van Ruijven eindigden in hun halve finale als tweede achter China. Even leek het viertal de tweede plaats aan Rusland te moeten laten, maar Schulting ging haar Russische concurrente in de slotronden weer voorbij en stelde een finaleplaats zeker.

In de aflossingsploeg van de mannen ontbrak Breeuwsma, die hard ten val was gekomen in zijn kwartfinale op de 500 meter.

Knegt, Hoogerwerf, Dennis Visser en Itzhak de Laat vochten een felle strijd uit met de Verenigde Staten om de tweede plek achter Canada. Knegt was net wat sneller over de finish dan zijn Amerikaanse rivaal J.R. Celski en stelde daarmee een finaleplek veilig.