Kramer overweegt op Spelen ook bij massastart voor medaille te gaan

Donderdag deed Kramer in de Elfstedenhal in Leeuwarden mee aan de massastart tijdens de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen.

"Het is absoluut interessant", zei Kramer tegen de NOS. "De prioriteit ligt natuurlijk op de 5 en 10 kilometer, maar dit is heel leuk om te doen. Ik ben hier natuurlijk niet helemaal voor niets."

Naast de 5 en 10 kilometer kan de 31-jarige Kramer ook op de 1500 meter en de ploegenachtervolging in actie komen bij de Spelen. De massastart zou dan zijn vijfde onderdeel kunnen worden.

"Ik vind het ten eerste een heel leuke training en ik vind het een leuk onderdeel. Het ligt me wel en ik heb er veel plezier in", zei Kramer donderdag over de massastart.

Tweede week

De massastart maakt in Pyeongchang voor het eerst deel uit van het olympisch programma. Het onderdeel wordt in de tweede week verreden, wanneer er voor Kramer geen individuele afstand op het programma staat.

Bondscoach Geert Kuiper hoopt dat Kramer besluit om voor de massastart te gaan. "Als iemand als Sven ervoor kiest om mee te doen is dat mooi. We hebben het wel over een olympisch onderdeel."

"Ik denk dat er heel veel schaatsers zijn die zich willen plaatsen, maar er zijn maar twee plekken."

De Spelen in Pyeongchang worden van 9 tot 25 februari gehouden. De schaatswedstrijden vinden in Gangneung plaats.