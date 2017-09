Kleibeuker (39) stopt na spelen Pyeongchang als topschaatsster

"Ik houd heel erg van het schaatsen, maar het vergt gewoon heel veel van je. Er komt ook zoveel meer bij kijken. Dus qua fulltime sporten is het mijn laatste jaar", zei Kleibeuker donderdag tegen Schaatsen.nl op het persmoment van haar ploeg Clafis.

In 2007 stopte Kleibeuker ook al. Ze ging aan de slag als fysiotherapeute, maar reed nog wel marathons. Bij het NK afstanden in 2013 maakte ze haar comeback op de langebaan, waarna ze zich plaatste voor de Spelen van 2014 in Sochi.

In de de Russische stad verraste ze door op haar 35e, achter Martina Sablíkova en Ireen Wust, olympisch brons te pakken op de 5 kilometer. Op haar eerste Spelen, in 2006 in Turijn, werd Kleibeuker tiende op die afstand.

Niet fit

Vorig seizoen kende Kleibeuker een minder jaar, waarin ze niet altijd fit was. "Ik was vaak ziek, maar nu gaat het weer een stuk beter."

Kleibeuker pakte in 2016 nog wel voor de derde keer op rij de nationale titel op de vijf kilometer, maar op de WK afstanden kwam ze niet verder dan de zevende plek. In Pyeongchang wil ze beter presteren en zo haar loopbaan op een mooie manier afsluiten.