Technisch directeur Koops vertrekt na Winterspelen bij KNSB

"Na twaalf jaar staat de schaatssport in Nederland stevig in de steigers, inclusief onze regionale trainingscentra voor talentherkenning en -ontwikkeling", legt de 54-jarige bestuurder maandag uit.

"Na de Winterspelen in Pyeongchang is het een mooi moment om het stokje over te dragen." Zijn contract bij de KNSB loopt nog tot 1 juli 2018.

Met Koops aan het roer bij de schaatsbond won Nederland 24 medailles bij de Olympische Spelen van 2014 in Sochi. Bij dat toernooi was hij bondscoach van de Nederlandse achtervolgingsploegen die allebei goud veroverden.

Wat Koops na zijn vertrek bij de KNSB gaat doen weet hij nog niet. "Eerst de Olympische Spelen, daarna de rest. De toekomst ligt geheel open, maar mijn ambities liggen wel in de wereld van sport, training en coaching."

Dankbaar

Piet Geurts, directeur-bestuurder van de KNSB, is Koops dankbaar voor zijn werk in de afgelopen jaren. "Bij Arie was de sport in goede handen", zegt hij.

"Het schaatsen heeft zich onder zijn leiding enorm doorontwikkeld, met aansprekende mondiale prestaties als resultaat. We zullen zorgvuldig op zoek gaan naar een waardige opvolger."

Koops was in het verleden onder meer werkzaam als conditietrainer in het schaatsen en als adviseur bij wielerbond KNWU.